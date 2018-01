IULV-CA: "Queremos una Andalucía con una voz única en financiación, no a una Susana Díaz con un ejercito detrás"

10/01/2018 - 11:54

IULV-CA ha asegurado este miércoles que respalda que se alcance un acuerdo entre todas las fuerzas políticas andaluzas sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, si bien rechaza "supeditarlo a una Susana Díaz que quiere ir a Madrid con un Parlamento detrás para no se sabe muy bien qué". "Queremos una Andalucía con una voz única, no a una Susana Díaz con un ejercito detrás porque cada vez que sube a Madrid con un ejercito detrás, no es para defender los intereses de Andalucía sino para defender sus reales intereses", ha agregado.

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado el diputado de IULV-CA portavoz de Empleo y vocal de la Mesa del Parlamento, José Antonio Castro, en rueda de prensa, donde también ha rechazado el "chantaje" que, a su juicio, hace el PP con la financiación autonómica al "supeditarla" a que se alcance un acuerdo para sacar adelante el Presupuesto General del Estado (PGE) para el 2018.

"Un sistema de financiación autonómica tiene aspiración de tener una vida determinada, por eso el acuerdo que se alcance en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para el futuro modelo no puede estar supeditado a un acuerdo entre los dos grandes partidos para unos PGE", ha sostenido el diputado de IULV-CA, quien ha tildado de "inaceptable" que el PP plantee esta "especie de chantaje".

De otro lado, y en lo que Andalucía respecta, Castro ha abogado por lograr desde el Parlamento andaluz "una voz única, consensuada y que defienda los intereses de Andalucía por encima de cualquier otra consideración", si bien ha avisado de que parece que el PSOE-A "en vez de una posición única de todos los partidos en defensa de los derechos de Andalucía quiere una Susana Díaz con una voz única". "Queremos una Andalucía con una voz única, no a una Susana Díaz con un ejercito detrás porque cada vez que sube a Madrid con un ejercito detrás, no es para defender los intereses de Andalucía sino para defender sus reales intereses", ha apostillado.

En este sentido, ha explicado que el grupo de trabajo constituido en el Parlamento andaluz para abordar el sistema de financiación entra ahora en una fase en la que los partidos deben trabajar "para intentar emitir un dictamen y que sea lo mas consensuado posible", y en este marco la posición de IULV-CA va situarse en la necesidad de que se financien los servicios públicos que necesitan los andaluces con garantía de suficiencia financiera.

"Y esto lo dice la comunidad autónoma con más españoles y la que tiene una responsabilidad mayor de dotar a esos españoles de unos servicios públicos de calidad, esa es la línea roja que establece IULV-CA", ha abundado Castro, que también ha recalcado que el principio de solidaridad debe regir el nuevo modelo de financiación que se acuerde.

Por eso, el represente de IULV-CA ha sostenido que supeditar la negociación de un nuevo sistema de financiación a los PGE del 2018 como quiere el PP "es una trampa", y que "supeditarlo a una Susana Díaz que quiere ir a Madrid con un Parlamento detrás para no se sabe muy bien qué, también es una trampa".

"IU va a estar en defender los intereses y las necesidades de sufragar los servicios públicos de todos los andaluces con calidad", ha zanjado José Antonio Castro.