Las ventas de todoterrenos y turismos usados crecen un 7,3% en 2017 en Baleares, según Ancove y Faconauto

10/01/2018 - 12:08

Las transferencias de turismos y todoterrenos usados crecieron un 7,3% en 2017 en Baleares con respecto a las cifras obtenidas en 2016, hasta situarse en las 56.994 unidades, según datos de la patronal de los concesionarios Faconauto, y la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

Si se suman las transferencias de vehículos comerciales ligeros, que crecen un 6,1% en Baleares, el aumento total de las ventas de vehículos de ocasión alcanza el 9,4%.

En total se vendieron 61.825 vehículos de ocasión en Baleares, de los que 56.994 fueron todoterrenos y turismos y 11.003 eran vehículos comerciales ligeros.

DATOS NACIONALES

En toda España, las transferencias de turismos y todoterrenos usados se situaron en 1,9 millones de unidades el año pasado, lo que supone un incremento del 10% respecto a las cifras registradas en el ejercicio precedente, impulsado, sobre todo, por la subida de los modelos de hasta tres años.

A lo largo de 2017, las ventas de coches de segunda mano de hasta tres años aumentaron un 21%, hasta 366.583 unidades. Este tramo de edad se ha favorecido por el 'sobrestock' de coches 'jóvenes' procedentes de matriculaciones de los concesionarios y también por el canal de alquiladores, según la propia patronal.

No obstante, según subraya Faconauto, también aumentó durante el ejercicio previo la edad media de los coches transferidos, que ya rozan los doces años, debido a que los modelos de más de diez años siguen en el circuito y acapararon, "un año más", casi el 60% de todas las ventas de usados, hasta alcanzar 1,16 millones de unidades, un 15% más.

La federación que preside Gerardo Pérez también destaca que los concesionarios incrementaron su protagonismo en el mercado de ocasión en 2017, ya que las ventas de usados procedentes de estos establecimientos se incrementaron en un 17,7% y supusieron el 20% del total de las matriculaciones de vehículos de ocasión.

Por su parte, los compraventa sumaron 293.401 transferencias el año pasado, un 6,6% más que en 2016, mientras que el canal de 'rent a car' alcanzó 162.451 matriculaciones, un 15,1% más, y 78.617 unidades, un 3,7% menos, el de empresas de renting. Las operaciones realizadas entre particulares supusieron el 52% del mercado, con 1,02 millones de unidades, un 10,7% más.

Faconauto espera que, en 2018, el mercado de vehículos de segunda mano mantenga su línea ascendente de los últimos ejercicios. Así, prevé un repunte de las matriculaciones del 9% para el presente curso, lo que supondría superar 2,1 millones de unidades vendidas. Serán los coches de hasta cinco años los que impulsarán los resultados, según la propia federación.

El director de Comunicación de la patronal de los concesionarios, Raúl Morales, señaló que el mercado nacional de coches usados parece haber alcanzado su techo por el momento. Para el año que viene, Morales no espera grandes cambios ni un fuerte incremento de las transferencias, salvo en las ventas que hacen los concesionarios, principalmente de modelos de hasta cinco años, que sí experimentarán importantes subidas.

"Al mismo tiempo, este año nos seguirá preocupando que más del 60% de los coches usados comercializados tengan más de diez años, lo que quiere decir que la edad media del parque, lejos de disminuir, aumentará", agregó.

Paralelamente, el presidente de Ancove, Elías Iglesia, ha alertado del "doble riesgo" de la venta de vehículos de más edad. "Por un lado, son unidades que contaminan considerablemente más y con medidas de seguridad muy inferiores a los vehículos más jóvenes. Pero por otro lado, como ya viene alertando Ancove desde hace muchos meses, el mercado de VO de los vehículos más viejos es donde concentran su actividad los falsos particulares, vendedores seudoprofesionales al margen de la ley que se dedican a la recompra sin garantizar los vehículos, como tienen la obligación de hacer los comerciantes legales, y muchas veces en mal estado de conservación".

En este sentido, Ancove ha solicitado al Gobierno la creación de un plan de rejuvenecimiento del parque que incluya medidas que favorezcan la sustitución de los vehículos más antiguos por otros que, aunque de segunda mano, no sobrepasen los cuatro o cinco años.

"No debemos olvidar que la gente que compra vehículos de más de diez años lo hace por necesidad, no por gusto. Son ciudadanos con derecho a usar un vehículo, a pesar de que no tengan la misma autonomía económica. Es a este tipo de conductores a los que deben ir dirigidas las ayudas al rejuvenecimiento del parque", en opinión de Iglesias.

AUMENTA EL INTERÉS POR VEHÍCULOS ECOLÓGICAMENTE EFICIENTES

Por su parte, desde Ancove han destacado el aumento en la compra de vehículos de Ocasión (VO) ecológicamente más eficientes, con incrementos respecto al año 2016 muy superiores a los de los vehículos de energías tradicionales.

"No obstante, todavía se trata de un mercado muy residual dentro del mercado de segunda mano, pues se vendieron el pasado año 14.186 unidades, un 0,62% del total de las transacciones", han subrayado.

Aun así, sus incrementos "demuestran una consolidación del vehículo menos contaminante también en el mercado de ocasión, lo que garantiza los valores residuales de este tipo de unidades permitiendo, a su vez, un afianzamiento del mercado de los vehículos más ecológicos en el mercado nuevo".

Durante el pasado año se vendieron 1.362 vehículos eléctricos (entre comerciales y turismos/SUV), con un crecimiento del 61,8% respecto a 2016, un "éxito" en opinión de Ancove si se tiene en cuenta que se matricularon el pasado año 1.159 turismos y SUV eléctricos.

En híbridos, sumando comerciales y turismos/SUV, en 2017 se transfirieron 9.757 con gasolina, con un incremento del 40,7%, y 383 con diésel, un aumento del 27,2%. En híbridos enchufables, los de gasolina fueron 625, un incremento del 81,7% y de diésel, 28, un 300% más que en 2016.

En otro tipo de propulsiones, el comportamiento en el mercado de ocasión fue algo más dispar. De etanol se vendieron 11 unidades, entre comerciales y turismos, con un descenso del 21,4% respecto a 2016; de gas puro 149, un 2,1% más; 1.549 en el caso de vehículos mixtos de gas con gasolina, un 10,4% superior a 2016; y 322 de gasolina y alcohol, lo que supone una caída del 17,9%.