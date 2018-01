La Síndica de Barcelona pide indemnizar a los afectados por el derrumbe de Montjuïc

Propone analizar la tasa de conservación y ajustar su precio si se determina que no es suficiente

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

La Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha defendido este miércoles que el Ayuntamiento debería indemnizar de oficio a los afectados por el derrumbe de un bloque de nichos del Cementiri de Montjuïc, ya que les generó "daños morales" y se vieron perjudicados por el siniestro, producido el 15 de septiembre y que afectó a 144 nichos con 358 difuntos inhumados.

"Se han visto muy perjudicadas por esta situación", ha aseverado Vilà, que ha dicho que ver los restos de familiares mezclados con los escombros del bloque les provocó una gran preocupación, ante la que afectados sintieron que no se les había informado con suficiente diligencia y transparencia.

La asesora de la Sindicatura Francesca Reyes ha sostenido que hay una responsabilidad patrimonial y que se han generado daños morales a los afectados, por lo que, con independencia de si ha habido negligencia o si ha sido fortuito, deben percibir una indemnización: "Estas personas están asumiendo una tasa de mantenimiento precisamente para que esto no pase".

Considera que el Ayuntamiento debería conceder estas indemnizaciones de oficio, algo que cree que no va a ocurrir, por lo que ha animado a las familias que reclamen, tras lo que ha señalado que la compensación puede no ser puramente económica, ya que también podría plantearse ampliar la concesión del nicho o no pagarlo durante un periodo, ha ejemplificado.

Vilà ha asegurado que la responsabilidad es del Ayuntamiento y de la pública Cementiris de Barcelona, al ser gestor del cementerio, y ha advertido de que el ejecutivo de Ada Colau debe tener una "sensibilidad especial" en este asunto dados los daños morales producidos por el derrumbe del bloque, que fue ampliado sobre una construcción anterior sin reforzar la estructura.

Ha defendido que se debe asegurar el mantenimiento del cementerio, para lo que propone hacer un estudio económico sobre la tasa de conservación que pagan los titulares de nichos que determine si ésta se ha destinado íntegramente a su finalidad y si es suficiente; si no lo es, plantean ajustar su precio para garantizar el mantenimiento del cementerio, al que Cementiris de Barcelona ha destinado 10,2 millones en diez años.

DETECCIÓN PREVIA

Vilà considera que hay dudas razonables sobre si las patologías y deficiencias del bloque derrumbado se podrían haber detectado previamente para asegurar la estructura, aunque los informes técnicos encargados por Cementiris de Barcelona concluyen que el colapso del bloque no se podía prever y fue un siniestro fortuito.

Recomienda en su informe revisar las edificaciones construidas y priorizar el mantenimiento para evitar que se repita "un suceso tan desagradable", y pide ser informada del resultado de la revisión del Plan Director del cementerio de 2007, que considera que podría haberse actualizado antes.

Han admitido que hay restos que difícilmente se podrán identificar, y han asegurado que lo que se plantea es inhumarlos todos juntos y hacer un memorial conjunto: "Habrá un momento en que no podrán avanzar más estas identificaciones" por motivos técnicos y científicos, ha señalado la Síndica.

Vilà ha atendido a nueve de las familias afectadas, que se han agrupado y han contratado a un abogado y a un arquitecto --al que todavía no han dado permiso para estudiar la situación, ha dicho--, y Reyes ha señalado que a estas familias organizadas se les han entregado informes y documentación, pero que "al resto no se les ha prestado la misma atención".

La Síndica ha pedido que los afectados puedan presenciar el traslado de los restos si se produce en el futuro --ha expresado su sorpresa por que no lo pudieran hacer en el primero--, y ha pedido que se destinen todos los recursos necesarios para identificar los restos "hasta donde la práctica científica lo permita".