Sanidad saca a información pública el decreto que regula los efectos en la plantilla de la reversión de La Ribera

10/01/2018 - 12:21

La conselleria de Sanidad ha sacado a información pública el Proyecto de Decreto del Consell que regula los efectos de la reversión del contrato de concesión de La Ribera en la plantilla de este departamento de salud, según publica este miércoles el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana.

VALÈNCIA, 10 (EUROPA PRESS)

Así, durante los próximos siete días hábiles a partir de este jueves el texto del proyecto podrá consultarse en la página web de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, http:/www.san.gva.es, 'Normativa sanitaria - Participación ciudadana - Alegaciones a proyectos', así como en la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

Las alegaciones, sugerencias u observaciones efectuadas por laspersonas o entidades que se consideren interesadas deberán dirigirsepor escrito a esta Dirección General.

El contrato de gestión de servicio público por concesión a la UTE Ribera Salud de este departamento de salud finaliza el 31 de marzo de 2018. De este modo, el servicio revertirá a la Generalitat el 1 de abril de 2018 y será de aplicación la normativa reguladora de la sucesión de empresas. Por ello, la conselleria regula en este decreto los efectos de la misma en materia de personal.

Así, la Conselleria se subrogará en los contratos de trabajo vigentes en dicho momento, ya fueran temporales o indefinidos.No obstante, el decreto aclara que aunque la conselleria está obligada a asumir los trabajadores contratados por Ribera Salud, los principios constituciones de igualdad, mérito y capacidad "impiden" que "puedan acceder directamente a la Administración y ser considerados como empleados públicos".

Además, esta subrogación no afectará a los trabajadores contratados por la concesionaria entre la fecha de entrada en vigor de las normas de reversión, el 1 de abril, hasta el 31 de marzo de 2018 que no dispongan del preceptivo informe favorable de la Dirección General de Recursos Humanos, ni a aquellos que no cuente con la preceptiva titulación, autorización o habilitación.

De este modo, el personal subrogado mantendrá su relación laboral en la condición de personal laboral a extinguir y prestará susservicios bajo la dependencia orgánica y funcional de la Conselleria hasta la extinción del contrato de trabajo por cualquiera de las causas legalmente previstas.

Sin embargo, solo podrá adquirir la condición de empleado público mediante la superación de los procesos normativamenteestablecidos al efecto, respetando los principios constitucionales y legales aplicables.

CONDICIONES Y SUELDOS

Además, la plantilla subrogada desempeñará sus tareas en las mismas condiciones de trabajo que tenían en su contrato, en el Convenio Colectivo y supletoriamente, por lo dispuesto en el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores.

Del mismo modo, sus sueldos serán las correspondientes alconvenio colectivo, así como las que se deriven de su contrato de trabajo "sin perjuicio de su posterior modificación en los supuestos legalmente establecidos".

La estructura de plazas de este departamento será de naturalezaestatutaria. En ese sentido, el decreto aclara que el personal subrogado desempeñará sus funciones en una plaza de naturaleza estatutaria pero solo a efectos de organización, lo que no significa modificación de su relación de empleo laboral ni de sus condiciones de trabajo, ni la adquisición de aquellas propias de la plaza estatutaria que ocupa.

Además, si una plaza estatutaria ocupada por personal laboral quedase vacante se cubriría de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud y en la normativa vigente.

Por su parte, el personal estatutario que estaba trabajando en la Ribera podrá solicitar la reincorporación al servicio activo con carácter definitivo, en la misma categoría y Departamento de Salud deorigen, o si ello, no fuera posible, en Departamentos limítrofes con aquél.

Si ya hubieran transcurrido este plazo, el reingreso al servicio activo tendrá carácter de reingreso con destino provisional en una plaza vacante de la misma categoría y, en su caso especialidad, en cualquier Departamento de Salud.