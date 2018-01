Cuevas afirma que La Rioja sigue "reivindicando" llegada alta velocidad al mismo tiempo que a comunidades vecinas

10/01/2018 - 12:30

Aconseja a los ciudadanos a hacer caso a los avisos de Meteorología e "ir preparados"

LOGROÑO, 10 (EUROPA PRESS)

El consejero de Fomento y Política Territorial, Carlos Cuevas, ha afirmado que "nuestra reivindicación constante y permanente es que la alta velocidad ferroviaria llegue a La Rioja al mismo tiempo que a nuestras comunidades vecinas".

Cuevas ha respondido de este modo a preguntas de los periodistas acerca de la llegada de la Alta Velocidad a La Rioja, en una comparecencia de prensa en la que ha realizado un balance del programa Hipoteca Joven.

En este punto, ha recordado que La Rioja "nunca ha dejado de hacer presión" para la llegada de la alta velocidad a la región, al tiempo que ha apuntado que "no vamos a ir en contra de ningún otro corredor pero siempre vamos a defender el corredor de alta velocidad que tiene que pasar, y va a pasar por La Rioja, en unión de Zaragoza, Castejón, Logroño y Miranda de Ebro".

Además, ha apuntado que fruto de la "reivindicación de todos, y también del Gobierno de La Rioja", desde el Ministerio de Fomento "se ha reconsiderado que Logroño-Castejón sea corredor de alta velocidad".

COLAPSO CARRETERAS

Por otra parte, preguntado por la situación vivida el pasado fin de semana en las carreteras, debido al temporal de nieve, Cuevas ha señalado que en el caso de La Rioja "afectó a vías de alta capacidad dependientes del Estado, por lo que si desde la Administración competente se ha pedido explicaciones a la concesionaria de la AP-68, por el episodio vivido ahí, ya lo ha hecho quien lo tiene que hacer".

"Nosotros lo que hemos hecho es atender la red autonómica", ha añadido el consejero de Fomento, para a continuación recordar que "episodios de nevadas como el del fin de semana no son habituales aquí, pero aún así se dispone de los medios adecuados". En este punto, ha agradecido la actuación de los servicios riojanos que desarrollaron su labor "con jornadas, en algunos casos de hasta 16 horas".

Finalmente, Cuevas ha aconsejado a los ciudadanos que "se atienda a los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología, y tomarlos en serio para ir con cadenas e ir preparados, aunque no pase nada, que no, no hacer caso y que luego nos pille el temporal desprevenidos".