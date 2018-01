El Gobierno de Navarra dice que Tapia "utilizaba una expresión que corresponde con una anhelo de parte de la sociedad"

10/01/2018 - 12:53

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha manifestado este miércoles, sobre las palabras ayer de la consejera vasca Arantxa Tapia de que el TAV "conecta las cuatro capitales vascas" y que eso es "construcción nacional", que "entendemos que Tapia utilizaba una expresión que se corresponde con un anhelo de parte de la sociedad navarra".

PAMPLONA, 10 (EUROPA PRESS)

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Solana ha indicado que el Ejecutivo foral "no valora las palabras en sí" de Tapia, "pero, dado que han causado tanto revuelo, ha sido motivo de conversación hoy y desde el Gobierno ha habido reflexiones en el sentido de que entendemos que Tapia utilizaba una expresión que se corresponde con un anhelo de parte de la sociedad navarra".

Ha añadido que "cuando el presidente Rajoy habla de una Navarra foral y española se corresponde con el anhelo de otra gran parte de la sociedad navarra". "Entendemos que ni en un caso ni en otro se está interfiriendo en la realidad institucional de esta Comunidad y entendemos que será Navarra quien decide su presente y será también como sujeto político que es quien decida su futuro", ha expuesto.

Solana ha manifestado que "este Gobierno no permitirá que nadie, ni en un caso ni en otro, interfiera en esa definición".

Preguntada por si el Gobierno foral comparte las palabras de Tapia de que el acto de ayer es un hito para "la construcción nacional", Solana ha indicado que "el Gobierno no comparte eso, no considera ni si fue ni si dejó de ser". "Considera que Tapia dio su opinión al respecto como ya lo ha hecho en otras ocasiones, ya que Tapia en el Ministerio en Madrid en otros foros hizo la misma valoración y en el propio Ministerio no pareció causar el revuelo que ha tenido en esta ocasión", ha comentado.

En cuanto a si era el acto idóneo para que la consejera vasca hiciera esa reflexión, María Solana ha señalado que "no creo que tenga que ser este Gobierno o yo quien hable de si es idóneo o no, de cuál es el marco para que alguien haga expresión de lo que opina o traslade su visión sobre país". "También nos hemos preguntado si era idóneo que el encuentro se tuviera en vez de en la sede del Gobierno de Navarra en la sede del Gobierno de España y también si era idóneo que un acto que en un principio no era un acto sino una reunión de trabajo se convirtiera en lo que se convirtió", ha añadido.

SOBRE EL TAV

Solana ha señalado que el vicepresidente Manu Ayerdi "tuvo ocasión de hacer valoración del contenido" del acto de este martes y ha añadido que "hoy ha compartido con nosotros lo que dio de sí, tanto la reunión previa como el acto posterior".

"Está claro que Navarra hizo una propuesta al Ministerio y éste decidió unilateralmente dar fin a un convenio, Navarra hizo una propuesta de otro convenio para que se valorara porque quería ser partícipe de lo que el Estado decida para esta Comunidad", ha continuado, para señalar que "hubo discrepancia entre los socios del cuatripartito a este respecto" y "el Ministerio sigue su andadura de manera unilateral en lo que al convenio se refiere, no ha respondido".

Según ha expuesto, "ayer las posiciones que se vieron eran las posiciones ya conocidas por todos, cada uno defiende legítimamente y cada quien estuvo donde tenía que estar ayer por lo menos en lo que al Gobierno de Navarra se refiere". "No vamos a entrar a valorar el resto de formaciones si tienen que estar, dónde, cuándo y cómo", ha comentado.

Solana ha incidido en que el Ejecutivo foral "estuvo representado por el vicepresidente Ayerdi e hizo una valoración clara y justa del acto de ayer". "Sí que tal vez nos faltó en la exposición del ministro un poco más de concreción, de afinación, en fechas, plazos, cuantías... pero viene siendo ya la relación con este Ministerio", ha apuntado.

En concreto, sobre la propuesta más favorable para la conexión con la Y vasca, la portavoz del Gobierno ha dicho que "creemos que aún no hay una opción concreta, hay dos alternativas, con estudios sobre ambas". "No está decidido cuál va a ser la idónea, falta el estudio de impacto medioambiental y se hará sobre las dos opciones, por lo que no se ha descartado ninguna de ellas", ha finalizado.