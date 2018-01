El PSOE tratará de 'forzar' en el Pleno a Foro a presentar un proyecto de presupuestos para 2018

10/01/2018 - 13:23

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón, José María Pérez, preuna iniciativa a instar a la Junta de Gobierno local y, en particular, a la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón (Foro), a que apruebe "de manera inmediata" un proyecto de presupuesto para 2018 a fin de que pueda ser sometido a debate en el Pleno del próximo mes de febrero, y de no salir adelante, presentar una cuestión de confianza ligada a su aprobación.

GIJÓN, 10 (EUROPA PRESS)

Pérez, en rueda de prensa en el Consistorio, ha pedido a Moriyón dejarse de enredos y someterse a la cuestión de confianza si es preciso para que Gijón cuente con presupuestos, en lugar de culpar a la oposición por no tenerlos.

Por este motivo, llevará al Pleno esta proposición, para que que todos los grupos se pronuncien y quede claro que no puede seguir eludiendo sus responsabilidades. Según, hay muchos ejemplos de presupuestos aprobados mediante cuestión de confianza, como pueda ser en el Ayuntamiento de Avilés.

Ha incidido, además, en que no hay elementos para que se dé una moción de censura, por lo que no ve razón para que el Gobierno local no quiera que Gijón cuente con presupuestos y encima culpe a la oposición.

A su juicio, todo se debe a que la ejecución presupuestaria de 2017 fue "pésima" pese a haber presupuesto, por lo que no quiere rendir cuentas en el Pleno. Para él, la alcaldesa no quiere someterse a un debate "que puede perder".

AYUDAS A FACHADAS

Por otro lado, se ha referido al cambio en las ayudas a la rehabilitación de fachadas y supresión de barreras ferroviarias que implica que si una comunidad de vecinos quiere solicitar una no lo puede hacer hasta que estén aprobadas las nuevas bases.

Una decisión, ha recalcado, que se toma con base a un informe de la Sindicatura de Cuentas de hace tres años (2015). Ha apuntado, además, que hay 481 ayudas pendientes de resolver que no tienen crédito presupuestario para hacer frente al pago de las mismas.

A esto ha sumado que había ya pendiente de pago 16.158.280,71 euros de subvenciones aprobadas, a lo que hay que añadir las 481 ayudas que están aún sin tramitar. Ha remarcado, asimismo, que en 2017 se tramitaron solo 91, por lo que cree que es una cuestión de "irresponsabilidad" de un Gobierno que no cumple con sus obligaciones, a su parecer. El PSOE ya pidió información al respecto en la Comisión de Hacienda de este día.

Al margen de estas 481 pendientes, ha incidido en que se aprobó, como barrio degradado, un concurso de ideas para Portuarios, cuyo proyecto ganador se seleccionó en 2015 y a fecha de 2018 no empezó la obra pese a que está adjudicada desde el pasado octubre. Todo ello obedece, según el edil, a que el Gobierno local no actúa con la diligencia debida.