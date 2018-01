Villacís tras el "tonto útil" del PP: "Dice más del que lo profiere que del que lo recibe, no veo necesario insultar"

10/01/2018 - 13:26

Asegura que la oposición de Cs es "constructiva" a diferencia de la del PSOE en el Ayuntamiento que no se sabe ni "dónde está"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha comentado sobre las declaraciones del portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, en las que calificó a Ciudadanos de ser "el tonto útil de la izquierda", que este tipo de expresiones dicen más "del que las profiere que del que las recibe" y ha señalado que en su carrera nunca ha visto "la necesidad de insultar a nadie".

Estas declaraciones de Garrido se produjeron este martes después de que el Portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, criticara la decisión del PP de abandonar la comisión de investigación sobre corrupción en el Parlamento madrileño por "falta de respeto".

Así, la portavoz, en declaraciones a los medios tras reunirse con el Club Voley Playa Madrid en el Polideportivo Municipal de Entrevías, ha indicado que le "parece muy triste que se adjudique a la izquierda la lucha contra la corrupción". "Me parece que es un argumento que no le viene bien decir ni al PP", ha añadido.

Asimismo, Villacís ha afirmado que "siempre va a haber tensión entre un equipo de Gobierno y la oposición". "Eso demuestra que nuestro papel en la Asamblea es un papel de oposición. De oposición constructiva y que da estabilidad y que permite que unos presupuestos salgan adelante con nuestras enmiendas para conseguir las cosas que nosotros si nos hemos comprometido", ha destacado.

En este sentido, la líder de la formación naranja ha subrayado que su papel "no implica ponérselo fácil al PP". "No nos hemos metido en política para ponérselo fácil, nos hemos metido para hacer política, no para pensar en partidos como sí hacen otras formaciones", ha reincidido.

"Es muy evidente la diferencia entre un partido que está en la oposición como Ciudadanos en la Asamblea y un partido que está no sé ni donde, pero que no está en la oposición, como es el PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, que no produce ningún tipo de estabilidad porque no tenemos presupuestos", ha apuntado a continuación.

Por último, Villacís ha indicado que el PSOE "podrá denunciar esto o cualquier otro tema, pero la realidad es que no está haciendo nada teniendo un papel tan importante como es el papel de condicionar un Gobierno como el de la ciudad de Madrid".