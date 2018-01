Madrid. los candidatos electorales del psoe-m "los decidirán los militantes", afirma josé manuel franco

10/01/2018 - 13:53

El secretario general del PSOE-Madrid, José Manuel Franco, aseguró hoy, al ser preguntado por posibles candidatos para los comicios de 2019, que "decidirán los militantes".

Respecto a Margarita Robles, cuyo nombre se baraja como aspirante a encabezar la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de la capital, dijo que "merece la máxima consideración, está muy cualificada y lo está haciendo muy bien" como portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, pero reiteró que "todos los candidatos serán elegidos en primarias".

Tras señalar que no tener carnet del PSOE "no es inconveniente" para ser candidato, añadió que "no hay nada decidido y siempre decidirán los militantes". "Eso es innegociable".

Franco manifestó que en Madrid "hay centenares de compañeros que están capacitados para ser candidatos", dijo que "las bases elegirán en su día a los más adecuados" y opinó que "hablar ahora de nombres es aventurado".

