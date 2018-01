Millán apunta al "ridículo histórico" del PP: "Sin enmiendas, no se puede acordar. Al menos, que no bloquee"

Dice que la actuación del PP se explica "por ineptitud o por malicia" y que Intervención advierte de que no se puede votar lo que no es una enmienda

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Javier Millán, ha advertido del "esperpento y el ridículo histórico" protagonizado por el PP que "no ha presentado ni una sola enmienda" al proyecto de presupuestos para 2018, algo que califica como una "irresponsabilidad y una metedura de pata monumental", ya que "si no se han presentado enmiendas no se puede acordar con el PP", un trabajo de desarrollo de iniciativas que considera que sí han hecho Participa Sevilla e IU.

En rueda de prensa, señala que la postura de Cs es partir del acuerdo de presupuestos existente e instar al PP a que se abstenga "en vez de intentar sabotear el citado acuerdo" porque, "ya que no construye, al menos que no bloquee". Millán advierte de que "todo esto puede dejar a la ciudad sin presupuesto o en manos de la izquierda radical", al haber "posibilidad de acuerdo con quien sí ha presentado enmiendas".

Por el momento, deja claro que el proyecto de cuentas municipales para 2018 actual es el del acuerdo de PSOE y Cs y "las demás aportaciones de los grupos girarán en torno a esto". "El acuerdo no ha cambiado y está rubricado", defiende.

A partir de ahí, añade que la reunión entre el gobierno de Juan Espadas y el PP estaba prevista desde el lunes, "pensando en que los populares iban a presentar enmiendas antes de que se cerrara el plazo el martes, por lo que ahora el encuentro ha quedado desnaturalizado". Pese a ello, Millán ha abordado el asunto este miércoles con Espadas, al que le ha instado a "buscar una solución para salir del ridículo histórico provocado por el PP y para que haya presupuestos". "Hay que agotar las vías de diálogo con el PP, que lo está poniendo muy difícil", incide.

Afirma que el PP ha hecho "cero" propuestas o por "ineptitud, porque se les ha pasado el plazo, o por malicia, porque ese presupuesto alternativo que anunciaron saben que es un fraude por mucho que lo presenten con fanfarria, ya que esa figura no se recoge en la legislación para ser incorporada como enmienda, tal como señala la Intervención municipal". Ésta habría advertido, según Millán, que la Comisión de Hacienda no podría votar "nada que no se ha presentado como enmienda".

"BELTRÁN PÉREZ SE QUIERE MÁS A SÍ MISMO QUE A SEVILLA"

"El PP es un antisistema y ha hecho lo que no ha hecho ni Podemos. Es algo insólito", manifiesta Millán, que entiende que, por tanto, "no cabe margen de negociación con el grupo que encabeza Beltrán Pérez.

Considera que Pérez está "más preocupado por sus cuitas internas que por la ciudad y está claro que se quiere más a sí mismo que a Sevilla", a la par que le pide responsabilidad y que "deje de jugar continuamente a generar caos y jaleo".