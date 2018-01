Cs critica que polideportivos como el de Entrevías sufran falta de mantenimiento por no ejecutar los presupuestos

10/01/2018 - 14:12

Afirman que la ejecución presupuestaria del Ayuntamiento en polideportivos es del 11% y la de Puente de Vallecas del 2,26%

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha criticado que en los polideportivos de la ciudad de Madrid, como el de Entrevías en Puente de Vallecas, se generen problemas por falta de mantenimiento al no ejecutar los presupuestos.

Estas declaraciones llegan después de que este domingo el Club Voley Playa Madrid no pudiera jugar un partido de la primera división de Voley femenino en la categoría de cadetes en el Polideportivo Municipal de Entrevías debido a una inundación por goteras que obligó a suspenderlo.

"El Club lo lleva denunciando mucho tiempo y Ahora Madrid les prometió que lo solucionarían, pero en Ahora Madrid prometen y presupuestan, pero no ejecutan", ha manifestado la portavoz tras reunirse en Puente de Vallecas con el equipo de dirección del Club.

Así, la portavoz ha apuntado que la partida presupuestaria para el Polideportivo de Entrevías es de 220.000 euros pero no la han ejecutado, "como con tantas cosas está ocurriendo".

En este sentido, Villacís ha asegurado que "no es un caso aislado" pues ocurre en otros centros, ya que la ejecución en polideportivos del Ayuntamiento es del 11 por ciento. "No sé que problema tiene Ahora Madrid con los polideportivos y el deporte", se ha preguntado la líder de la formación naranja, que ha señalado que "ese casi 90 por ciento restante son goteras y gente que quiere hacer deporte y no puede".

Asimismo, la portavoz ha indicado que en el distrito de Puente de Vallecas, el grado de ejecución presupuestaria es de un 2,26 por ciento y ha lamentado que "todo lo que no se ha hecho se convierte en goteras y en suspensión de partidos".

"Detrás de las no ejecuciones hay personas que lo están haciendo estupendamente bien y esto no puede ocurrir. Esta es la inacción y la pasividad de este gobierno, que tiene estas consecuencias", ha redundado.

Por todo esto, Villacís ha criticado que el Ayuntamiento, "en lugar de ejecutar el presupuesto y solucionar estos problemas amortice la deuda". "Yo le pregunto a Ahora Madrid en qué momento los bancos se volvieron más prioritarios que las personas o los deportistas", ha incidido.

LOS PRESUPUESTOS DE 2018, LA "PREGUNTA DEL MILLÓN"

Por otro lado, Villacís ha recordado que la "incertidumbre" por los presupuestos de 2018 continúa y ha señalado que la cuestión sobre si hay avances en las negociaciones entre Ahora Madrid y el PSOE se ha convertido en la "pregunta del millón".

"El problema que tiene Ahora Madrid es que para llegar a un acuerdo en los presupuestos tiene que poner de acuerdo a los seis partidos que conforman Ahora Madrid. Y eso está bloqueando la ciudad, y es un hecho", ha afirmado la líder de la formación naranja.

En la misma línea, la portavoz ha asegurado que en Ahora Madrid "no tienen presupuestos", y no saben cuándo los va ha haber. "No tenemos ningún tipo de noticia, cuando los presupuestos son la primera obligación de un Ayuntamiento. Los presupuestos no son cifras absolutas, son partidas presupuestarias para arreglar problemas como los de este polideportivo", ha incidido.

Por último, la portavoz ha señalado que los presupuestos "sirven para arreglar Madrid" y ha afirmado que "está claro" que el Ayuntamiento no tiene presupuestos "porque no tiene proyecto de ciudad". "Lo primero que tienes que tener es un proyecto de ciudad y luego se desarrolla un presupuesto alrededor de ese proyecto. Así vamos a estar en Madrid lo que les queda de mandato", ha concluido.