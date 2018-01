Broto presenta un Presupuesto de Derechos Sociales y Ciudadanía de 415 millones que "da respuesta a los más necesitados"

10/01/2018 - 14:25

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, ha presentado este miércoles en las Cortes autonómicas el proyecto de Presupuesto de su Departamento para 2018, que se eleva a 415.163.654 euros, contabilizando el Departamento y sus organismos, "la mayor cifra de la Historia", con el objetivo de "dar respuesta a las personas que más lo necesitan" y solucionar los problemas de esta índole de una parte de la sociedad aragonesa.

ZARAGOZA, 10 (EUROPA PRESS)

Crece en 27 millones respecto al del año pasado, un 6,9 por ciento, acumulando una subida de 30 puntos desde el inicio de la legislatura. El Ejecutivo apuesta "por las personas y la sociedad", ha afirmado Broto, quien ha destacado que suben todas las partidas.

Este Presupuesto refleja "la continuación con la línea política que hemos llevado hasta ahora" y supone "la consolidación y reafirmación de nuestras políticas, los compromisos con los que el presidente -Javier Lambán_concurrió" a las elecciones de 2015.

El objetivo es "acabar con las desigualdades, que nadie se quede en el camino" porque "una sociedad no avanza con una fractura social", ha expuesto para aseverar que "aquellas políticas neoliberales que apostaban porque el gasto social era prescindible" no son ciertas.

"Hemos mejorado en derechos y también se ha logrado un incremento de las inversiones, reactivar la economía y mejorar el empleo", ha dicho Broto, subrayando que "el aumento de las prestaciones contribuye a la mejora de la economía aragonesa", dado que generan mucho empleo, especialmente femenino y también en el territorio.

PARTIDAS

El IASS tendrá una dotación de 389.655.000 euros, el IAM, de 3.899.000, un 0,9 por ciento más que en 2017, y el IAJ 6.396.000 euros.

María Victoria Broto ha expuesto que las partidas para Cooperación al Desarrollo crecen un 33 por ciento, hasta 1.415.000 euros; Participación Ciudadana se sitúa en 1,31 millones, un 14 por ciento más que en 2017, que se destinarán, entre otras actuaciones, a reforzar el Consejo de Transparencia y apoyar procesos de participación locales. El apoyo al colectivo de voluntarios tiene una dotación de 35.000 euros.

La Dirección General de Consumidores y Usuarios contará con 2,6 millones de euros. Es "prioritaria" para consolidar la Red Aragonesa de Información al Consumidor, las oficinas de atención al consumidor y potenciar el tejido asociativo para abordar cuestiones como la información sobre vivienda, endeudamiento y cláusulas hipotecarias.

La Dirección General de Igualdad y Familias está presupuestada en 3,82 millones, aumentando un 13,7 por ciento. Se elaborará un mapa de recursos de conciliación y se trabajará en aspectos como el reconocimiento de las familias monoparentales.

Este año se crearán más Puntos de Encuentro Familiar y se suscribirá un convenio con la UZ para formar profesionales especializados en métodos alternativos de resolución de conflictos, al tiempo que se trabajará en la Oficina Aragonesa contra la Discriminación. El Departamento está a punto de concluir el Plan de Gestión de la Diversidad en Aragón.

Además, se ampliará el número de sedes para realizar el examen para obtener la nacionalidad española y se mantendrá el protocolo de acogida internacional.

El Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ) experimenta un incremento del 11 por ciento, hasta los 6,39 millones de euros, para incrementar los usos de la red de albergues juveniles, los proyectos para jóvenes, la puesta en marcha del Observatorio de la Juventud Aragonesa y el Plan Retorno. Las ayudas a jóvenes cooperantes se elevan a 40.000 euros.

MUJER

María Victoria Broto ha resaltado que las políticas de mujer no solo se realizan desde el IAM, sino que el interés del Ejecutivo es que sean interdepartamentales, apuntando que este Instituto ha incrementado su presupuesto un 23 por ciento desde 2015. Se destina en su mayor parte a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, ha indicado Broto, quien ha exigido que se cumplan las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

El fondo para las asociaciones de mujeres sube de 80.000 a 135.000, y se destinan 100.000 al asesoramiento, impulso y empoderamiento para el acceso al mercado de trabajo con garantías.

Respecto al IASS, la consejera ha explicado que se destinan 13,8 millones a la ayuda a domicilio, 48 millones a la atención a mayores en centros de la Comunidad Autónoma y 137 a prestaciones directas, a lo que se añaden otras partidas que suman más de 200 millones para atención a la dependencia.

Se dedicará un millón a cubrir el coste de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, aunque "nos gustaría" que lo pagara el Gobierno de España, y se invertirán más de 44 millones para atender a personas con diferentes capacidades.

La política de Menores tiene un presupuesto de 32 millones y el Fondo Social Comarcal podrá invertir cuatro millones. El convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza en materia de servicios sociales se incrementa un 10 por ciento y las ayudas a la pobreza energética se dotan con dos millones.

EL GASTO SOCIAL, CONSOLIDADO

La diputada del PSOE Pilimar Zamora ha asegurado que el gasto social se ha consolidado y que la oposición tiene "muy difícil" criticar el Presupuesto de este Departamento, ya que "continúa la senda de crecimiento" iniciada en 2016 y se han recuperado los recortes realizados por el anterior Ejecutivo.

La portavoz de IU, Patricia Luquin (Grupo Mixto) ha señalado que las políticas sociales no han jugado "un papel fundamental" en la legislatura pasada y que "había que paliar una serie de recortes", subrayando que "la crisis ha generado una desigualdad", para añadir que "las políticas sociales son esenciales para garantizar la cohesión social". Ha lamentado que el Presupuesto del IAM solo crezca un 0,9 por ciento, preguntándose si se debe a la "falta de voluntad política" o a que el Instituto "no pueda tener más capacidad para gestionar", ya que cuenta con 22 trabajadoras para todo Aragón.

Desde Podemos, Amparo Bella ha apostado por dejar "nunca a nadie atrás" y ha celebrado que se hayan superado los recortes "que impusieron los Gobiernos neoliberales", observando que "las bolsas de pobreza siguen estando y tenemos que revertir la emergencia social, que todavía pervive". Ha considerado "muy loable" la ampliación del Presupuesto del IASS y ha puesto "un cero" a la subida de un 0,9 por ciento del IAM.

MÁS DESIGUALDAD

La parlamentaria del PP Ana Marín ha atribuido el aumento del Presupuesto del Departamento a "la buena gestión del Gobierno de España" y "a los impuestos, unos de los más elevados de toda España, que día a día sufrimos todos los aragoneses".

Ha advertido de que "hay más desigualdad y un mayor índice de pobreza" y ha manifestado que el aumento de ingresos de la Comunidad Autónoma "se ve reflejado en el papel, pero no en la gestión, no en el día a día". Estos Presupuestos "reflejan proyectos que llevan incumpliendo tres años" y "no son sociales, son de los ceros a la derecha y la inejecución a la izquierda", ha espetado a la consejera.

En representación del PAR, Elena Allué ha considerado que "hay mayores niveles de desigualdad y de pobreza". Ha llamado la atención sobre el hecho de que la consejera no haya nombrado "ni una vez" la renta básica, preguntándole si el Ejecutivo renuncia a su "proyecto estrella". Ha añadido que el IAI "tampoco lo mejoran, no sube nada" y ha tildado de "decepcionante" el incremento de un 0,9 en el IAM.

La diputada de Cs Desirée Pescador ha dicho que el Presupuesto presentado es "más de lo mismo con más recursos" y que la forma de gestionarlo es "discutible". Ha criticado la escasa subida del IAM, comentando que el número de denuncias por violencia de género ha aumentado en Aragón un 35 por ciento durante el primer trimestre de 2017 y ha considerado "positivo" el aumento en Participación Ciudadana.