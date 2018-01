La oposición abandona el pleno de la Diputación al aplazarse el debate de dos mociones de Compromís

10/01/2018 - 14:23

La oposición en la Diputación de Alicante --PSPV, Compromís y Esquerra Unida-- ha abandonado este miércoles el pleno ordinario de enero después de que el PP -que preside la institución- haya aplazado el debate de dos mociones de urgencia presentadas por el grupo de Compromís.

ALICANTE, 10 (EUROPA PRESS)

Las mociones instaban a reprobar a los exconsellers de Educación del PP --José Císcar, María José Català y Alejandro Font de Mora-- por la multa de ocho millones de euros impuesta a la Generalitat por solicitar ayudas de la Unión Europea y no ejecutar las obras pertinentes; y, en una segunda moción, se instaba al presidente de la Diputación, el 'popular' César Sánchez, a modificar el presupuesto para excluir las subvenciones nominativas, después de que un juzgado haya paralizado la destinada al municipio de Busot.

En un principio, las dos mociones habían recibido el visto bueno para su tramitación urgente al ser votadas en bloque junto al resto de temas fuera del orden del día. Sin embargo, al proceder a su debate, el PP ha planteado que desconocía las propuestas, y Sánchez ha forzado una segunda votación que se ha celebrado ya sin la oposición en el salón de plenos.

En esa segunda votación, el grupo del PP y el diputado no adscrito, Fernando Sepulcre, se han abstenido, lo que traslada el debate al próximo pleno.

César Sánchez ha defendido la necesidad de volver a votar en que tenía un orden del día que no incluía esas mociones. Así, ha explicado que se guiaba sobre un documento que le había entregado el portavoz del PP y vicepresidente, Carlos Castillo, y no en el orden del día que había repartido la secretaria de la institución y en el que sí estaban las dos mociones de Compromís.

Por ello, el presidente provincial ha forzado la segunda votación y se ha comprometido a incluir él mismo los dos puntos en el siguiente orden del día. "Vamos a solucionar el problema con una votación, porque cuando ha habido dudas en otras ocasiones se ha votado sin problemas", ha razonado y ha asegurado: "Yo mismo como presidente incluiré los dos puntos".

Frente a ello, el portavoz adjunto de Compromís, José Manuel Penalva, ha criticado que se han dado casos de no votar las urgencias de las mociones 'in voce', que "ya tiene narices", y que, sin embargo, "ahora, por un despiste de ustedes votan la urgencia y no se dan cuenta que hay dos mociones de Compromís fuera del orden del día".

Así, ha acusado al PP de usar "esta Cámara y las reglas del juego a su conveniencia" y, por ello, ha recalcado que Compromís no aceptaba una segunda votación porque "ya se ha producido y no caben más votaciones".

Por su parte, el portavoz del PP, Carlos Castillo, ha relatado que en la Junta de Portavoces --celebrada ayer martes-- no se incluyeron esas dos mociones y ha explicado que Sánchez estaba "actuando" sobre un "guión" que le había trasladado él mismo.

Ante esa afirmación, el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, ha recordado que Castillo "no es el secretario de la Diputación" y que en el orden del día, repartido por la secretaria, sí incluía sus dos mociones. "El miedo que tenemos es que no se debata; estamos en nuestro derecho. No me anuncie que se votará", ha dicho a Sánchez.

Finalmente, el portavoz del PSPV, José Chulvi, ha considerado que la votación ya se había producido por el orden del día "actualizado antes del inicio del pleno" y ha rechazado la "necesariedad" de una discusión que "no lleva a ningún lugar".