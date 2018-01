Beltrán Pérez pide a Millán "no torpedear por celos" el acuerdo "histórico" de presupuestos entre PSOE y PP

10/01/2018 - 14:59

Considera que el PP tiene "vocación de gobierno" y Cs "de muleta del PSOE"

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, ha instado a la formación de Ciudadanos, liderada por Javier Millán, "echarse a un lado y no torpedear por celos políticos" el acuerdo "histórico" que asegura que puede llegar a producirse entre los socialistas y los populares en torno al proyecto de presupuestos municipales para este año.

En rueda de prensa, Pérez ha dejado claro que Sevilla necesita un presupuesto y que el PP "puede y quiere" condicionar esas cuentas de 2018 para que recojan los "intereses de la ciudad", que considera que están incorporados al "presupuesto alternativo" que los populares presentaron el día 28 de diciembre, el mismo día en el que le dieron entrada en el Registro General Auxiliar del Distrito Casco Antiguo, "diez días antes de que acabara el plazo de presentación de enmiendas".

"Tras años de exclusión del PP, desde la responsabilidad, nos ponemos a disposición para una negociación sobre el presupuesto para Sevilla, que queremos que quede condicionado por contenido alternativo presentado", afirma Pérez, que recuerda que el alcalde, Juan Espadas (PSOE) manifestó que en ese documento había "elementos asumibles, sobre todo en el capítulo de gastos". Por ello, el PP va a intentar llegar al "máximo acuerdo posible, pero no en mercadeo de enmiendas, sino con un concepto presupuestario que refleje un modelo de ciudad".

En este sentido, incide en que la Comisión de Hacienda para debatir el proyecto de cuentas municipales para este año y sus enmiendas "no está convocada aún", al entender que, "si hay una posibilidad de acuerdo entre el PSOE y PP, no puede haber comisión hasta que no haya un texto que refleje ese acuerdo".

Ha criticado que Millán haya realizado este miércoles una rueda de prensa "porque sabe que a las 13,00 horas hay una reunión de la comisión negociadora para posibilitar un acuerdo para la ciudad". "Como Cs ha perdido el protagonismo en la gestión presupuestaria, pretende recuperarlo torpedeando el proceso de negociación. Millán está comenzando a hacer el ridículo y ha rozado el insulto al PP diciendo que no hemos presentado enmiendas, cuando sí tenemos el documento del registro de entrada diez días antes de que terminara el plazo", advierte.

Pérez considera que el PP tiene "vocación de gobierno y Cs tiene vocación de muleta el PSOE". "Mientras el PP ha presentado un documento con más de 700 páginas, riguroso y que marca prioridades en la ciudad, Cs ha presentado siete u ocho folios de enmiendas en las que pretenden arrogarse la centralidad del acuerdo presupuestario. Cs no puede intentar torpedear el proceso de negociación abierto entre el partido mayoritario, el PP, y el de gobierno, el PSOE", sentencia.

"PATALETA DE MILLÁN POR PERDER EL SITIO"

Lamenta la "pataleta" de Millán porque "ha perdido el sitio y el protagonismo del debate" y le pide que tenga "sentido de ciudad" y deje de "atacar a la oposición haciendo de portavoz del gobierno", recordándole que PSOE y Cs "son dos partidos distintos aunque en Sevilla parecen el mismo".

Además, ha instado a Cs a que tenga "altura de miras para poner de su parte para conseguir ese acuerdo" y le ha pedido que abandone la "actitud de torpedeo a las políticas del PP y no se erija en portavoz del PSOE y en verdadero bloqueador del acuerdo". "No debe interferir en el proceso de negociación y ha de echarse a un lado ya que se puede hacer por primera vez en el mandato un presupuesto verdaderamente creíble y con líneas claras de actuación", sentencia.