Son Espases entrega los Premios de Investigación 2017

11/01/2018 - 10:27

Estos galardones pretenden fomentar la actividad científica de todas las categorías profesionales y recompensar la excelencia alcanzada en esta materia

PALMA DE MALLORCA, 11 (EUROPA PRESS)-

El Hospital Universitario Son Espases ha entregado este jueves los Premios de Investigación 2017, que pretenden fomentar la actividad científica de todas las categorías de los profesionales del centro sanitario y recompensar la excelencia alcanzada en esta materia.

Los premios y las ayudas de Son Espases pera a la investigación son una iniciativa anual de la Comisión de Investigación, según informa el Govern en un comunicado.

La dotación de los premios en la edición de 2017 ha sido de 29.937 euros, repartidos en tres categorías: 'Mejor publicación científica', que premia la publicación de un artículo en la revista que ha tenido un factor de impacto más alto; 'Mejor proyecto piloto', que pretende dar apoyo a proyectos que pueden ser financiados en convocatorias externas estatales e internacionales y finalmente 'Ayudas para gastos de viaje e inscripción en congresos científicos' para el personal que asiste a estos para hacer alguna aportación, ya sea con un póster o con una comunicación.

En el acto de entrega han participado el director asistencial del Servicio de Salud, Nacho García; el director gerente de Son Espases, Josep Pomar; el director científico del IdISBa, Miquel Fiol; el presidente de la Comisión de Investigación, Antonio Oliver, y el coordinador de la Unidad de Investigación, Borja García-Cosío.

En la edición de este año se ha concedido el premio 'Mejor publicación científica' al doctor Borja García-Cosío, investigador del grupo de inflamación, reparación y cáncer en enfermedades respiratorias, por el artículo titulado 'Th-2 signature in chronic airways diseases: towards the extinction of asthma-COPD overlap syndrome?', en el que se estudia la huella inflamatoria predominante en enfermedades respiratorias comunes como el asma y la EPOC y se propone una nueva clasificación de las enfermedades respiratorias que lleve a un tratamiento más personalizado.

Por su parte, los proyectos pilotos galardonados han sido los siguientes: 'Estudio de la incidencia de la exposición prenatal a alcohol y otras sustancias de abuso en recién nacidos ingresados en una sección de neonatología mediante la determinación de biomarcadores en matrices biológicas', de Pilar Jarque; 'Identificación de miRNAs como biomarcador en pacientes con EPOC y cáncer de pulmón en biopsia líquida', de Pere Joan Pont; 'Aplicación de un programa de cirugía robótica al tratamiento del síndrome de apneas-hipopneas obstructivas del sueño: estudio prospectivo de resultados', de Julio Rama.

También han sido premiados otros proyectos pilotos como son el relativo a 'Aplicación del lipidoma en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento del glioma', de Albert Maimó y Joan Bestard; 'Estudio PESMET: Evaluación del impacto de la contaminación placentaria por metales pesados en la salud materno-fetal durante la gestación y primera infancia', de Elena Jiménez, y 'Estudio de la respuesta inflamatoria y estrés oxidativo en pacientes lactantes con patología de vía aérea superior', de José Antonio Peña.

BALANCE DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA

Durante el acto de entrega de los Premios, el coordinador de la Unidad de Investigación y el presidente de la Comisión de Investigación, Borja García-Cosío y Antonio Oliver, respectivamente, han presentado el balance en materia investigadora de Son Espases durante el periodo 2016-2017.

El año 2017 ha sido especialmente exitoso para el Hospital en cuanto a la obtención de financiación competitiva para la investigación del Instituto de Salud Carlos III: dos proyectos FIS y seis ayudas para incorporar recursos humanos a la investigación.

El importe total obtenido con estas ayudas públicas asciende a 655.122 euros. Además, durante 2017 se han logrado varios proyectos financiados por la Unión Europea y los Estados Unidos, por un valor total de 743.728 euros.

Por otra parte, con respecto a los ensayos clínicos comerciales que se llevan a cabo en el centro, durante el año 2017 se han formalizado 77 contratos con la industria farmacéutica, por un importe total de 1.891.041 ?.