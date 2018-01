Loyola Andalucía participa en Pecunia, nuevo proyecto de investigación de la UE

11/01/2018 - 11:37

Enlaces relacionados El Cabildo Catedral de Córdoba becará alumnos de la Universidad Loyola Andalucía (18/12)

La Universidad Loyola Andalucía, junto a instituciones y entidades de seis países europeos, participará en el nuevo proyecto de investigación de la Unión Europea (UE) denominado Pecunia ('ProgrammE in Costing, resource use measurement and outcome valuation for Use in multi-sectoral National and International health economic evaluAtions'), cuyo fin es optimizar la prestación de servicios sanitarios en Europa.

CÓRDOBA, 11 (EUROPA PRESS)

En concreto, según informa Loyola Andalucía, dicho proyecto europeo, recientemente iniciado, tiene el objetivo de "establecer medidas estandarizadas de evaluación de costes y valoración de resultados para la optimización de la provisión nacional de servicios sanitarios" en la UE.

Bajo la coordinación de Judit Simon, de la Medical University of Vienna (Austria), el proyecto, de tres años de duración, reúne a diez socios con experiencia metodológica de seis países europeos y, en el marco del mismo, Luis Salvador Carulla, de la Australian National University (Canberra), liderará las actividades vinculadas al socio español Psicost, mientras que Carlos García Alonso, vicerrector de investigación y Mencía Ruiz Gutiérrez-Colosía, de la Universidad Loyola Andalucía, formarán parte del equipo investigador.

Este proyecto se desarrollará teniendo en cuenta que las sociedades envejecidas, las poblaciones en crecimiento y las nuevas tecnologías sanitarias han aumentado drásticamente los costes sanitarios de la UE, pues, entre 1972 y 2010, el gasto público en salud aumentó del 4,5 al ocho por ciento del ingreso nacional en toda la UE. Especialmente, la multimorbilidad, así como las enfermedades mentales suponen una importante carga financiera para los sistemas sanitarios europeos.

El proyecto Pecuniad pretende abordar este desafío mediante el desarrollo de nuevos métodos estandarizados, armonizados y validados para la evaluación de los costes y los resultados de las intervenciones sanitarias a nivel nacional e internacional.

Los métodos y herramientas que se desarrollarán dentro del proyecto se utilizarán para mejorar los modelos de atención eficientes y basados en la evidencia y los acuerdos de financiación intersectorial, para mejorar la atención médica crónica y mental en todos los sistemas de salud de la UE.

INVESTIGACIÓN MULTISECTORIAL

El esfuerzo de investigación se va a basar en un enfoque único multinacional, multisectorial y multipersonal, pues, según ha argumentado Judit Simon, del Departamento de Economía de la Salud del Centro de Salud Pública de la Universidad Médica de Viena, "al menos un cuarto del impacto total del coste directo de las intervenciones de salud afecta a otros sectores económicos, por lo que también consideraremos datos de sectores como atención social, educación, justicia, empleo y productividad".

Los objetivos que se persiguen, según ha subrayado, "son ambiciosos", pues están "uniendo fuerzas de diferentes campos académicos para desarrollar métodos para la descripción exhaustiva de los costes y los efectos de las intervenciones sanitarias en las sociedades europeas y proporcionar soluciones directas comparables".

Pecunia cuenta con un presupuesto total de 2,99 millones de euros para los próximos tres años, concedido por el Programa Marco de Investigación Horizonte 2020 de la Comisión Europea. El consorcio se compone de diez socios con experiencia académica multidisciplinar en medicina, economía, salud pública, economía de la salud, psicología y sociología.