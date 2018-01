Company califica a Armengol de "mentirosa compulsiva" y le dice que "persiga la corrupción en su propio Govern"

11/01/2018 - 11:58

El presidente del PP balear, Biel Company, ha afirmado este jueves que Armengol "se ha mostrado como una mentirosa compulsiva" en relación a la subvención electoral al PP en 2007 y le ha dicho "que persiga la corrupción que tiene en su propio Govern".

PALMA DE MALLORCA, 11 (EUROPA PRESS)

Así se ha expresado Company en una rueda de prensa en la que ha asegurado que "no hay ninguna sentencia que condene al PP a devolver ni un euro" y que "la responsabilidad no la marcará ningún medio de comunicación ni Armengol". Asimismo, el presidente 'popular' ha sugerido que "basar una política de 2017 en cosas del año 2007 es desviar atención y desviar poder donde no toca".