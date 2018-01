La Junta valora el récord de turistas internacionales en España pero "no nos podemos dormir en los laureles"

El consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández, ha valorado este jueves los datos avanzados por el presidente del Gobierno sobre el turismo de España, que logró 2017 su récord de visitantes internacionales con la llegada de 82 millones de turistas, lo que supone un aumento del 8,9 por ciento respecto a 2016, con un gasto total realizado de 87.000 millones de euros, cifra también récord con un alza anual del 12,4 por ciento, pero ha dejado claro que "no nos podemos dormir en los laureles".

HUELVA, 11 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa en Huelva para presentar la marca turística de la capital y preguntado por este asunto, el consejero ha abogado por "hacer que una industria como el turismo reparta la riqueza entre todos los territorios y genere un empleo estable, de calidad y con unas condiciones laborales dignas".

No obstante, ha señalado que "aunque estos datos nos permiten sacar pecho, también supone una responsabilidad" y ha insistido en que "el incremento de turistas tiene que estar repartido por todo el territorio y durante todo el año", indicando además que uno los objetivos principales es "romper con la estacionalidad".

Por tanto, ha precisado, "si tenemos un incremento pero no somos capaces de articular este crecimiento y repartirlo por todo el territorio, no estaremos haciendo nada más que la mitad del trabajo, que es traer a turistas". Por ello, ha incidido en el reparto entre toda Andalucía y trabajar "para hacer el interior y la costa no sean rivales, sino complementarios".

En este sentido, ha subrayado que "el papel de Andalucía es fundamental", ya que en los primeros once meses del año ha superado con 400.000 turistas extranjeros más las cifras obtenidas durante todo el año 2016, llegando a los 12 millones, y ha dejado claro que estos números "tienen que tener aparejado que el gasto medio diario se incremente, con el fin de que vengan más y gasten más", así como que "Andalucía sea una parte de su viaje".

Por último, el consejero de Turismo ha asegurado que la próxima semana Andalucía acude a Fitur con el objetivo de "consolidar las cifras que estamos teniendo porque significaría la consolidación del empleo y de los beneficios, y de mostrar a una Andalucía moderna y de vanguardia, no solo compuesta de territorios, sino también de diferentes tipos de segmentos". Fitur se trata de "la principal feria para generar negocios en las pequeñas, teniendo en cuenta que el 60 por ciento de los turistas que vienen a Andalucía son nacionales", ha concluido.