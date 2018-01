Abad (Cecot) apela a la "unidad" tras el expediente abierto por Fomento del Trabajo

11/01/2018 - 12:13

Admite sorpresa por la iniciativa de la patronal

TERRASSA (BARCELONA), 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de Cecot, Antoni Abad, ha considerado este jueves en referencia al expediente que Fomento del Trabajo le ha abierto para que deje su condición como socio colectivo de la patronal catalana que "especialmente en estos momentos lo que conviene es unidad".

Abad ha indicado que no ha recibido el documento y ha admitido sorpresa por su apertura porque "en 2017 no se ha trabajado con tensión", y ha abogado por que la relación sea tranquila, ya que Fomento del Trabajo no gana nada con su salida, ha dicho.

En este sentido, ha remarcado que el lema debe ser "Juntos tomamos mejores decisiones", recordando que en febrero de 2017 se firmó un acuerdo de buena voluntad y que si hay un malentendido debe resolverse, priorizando el crecimiento económico.

Abad ha explicado que la relación entre ambas entidades es de colaboración, y ha destacado la lealtad y el papel dinámico que juega dentro de la organización: "A veces no coincidimos, pero se convive bien", ha afirmado, y ha apelado a la necesidad de que la patronal Fomento del Trabajo sea potente porque los tiempos así lo exigirán.

Al ser preguntado sobre su posible candidatura a la secretaría general de Fomento del Trabajo, ha hecho una metáfora futbolística --"se deberá ir partido a partido"-- y ha manifestado su deseo de que todo pase rápido.

La junta directiva de Fomento del Trabajo ha aprobado esta semana abrir un expediente para que Cecot deje su condición como socio colectivo de la patronal catalana, y le da un plazo de 15 días para dar sus explicaciones sobre la vulneración de las normas de funcionamiento de la confederación en el ámbito territorial.

En este plazo de 15 días Cecot debe justificar su actuación durante el año 2017 en relación al punto quinto de las normas de funcionamiento del ámbito territorial, que establece que si una organización territorial tiene iniciativas o quiere gestionar asuntos de ámbito estatal las debe plantear a Fomento del Trabajo para que eventualmente se trasladen a la administración del Estado mediante la CEOE-Cepyme.