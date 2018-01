XsP pide la comparecencia en Pleno del edil de Seguridad por el incendio en el desguace Riestra

11/01/2018 - 12:37

El concejal del Grupo Municipal de Xixón Sí Puede (XsP) en el Ayuntamiento de Gijón David Alonso ha anunciado este jueves que se ha solicitado la comparecencia del edil de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Esteban Aparicio, para conocer los detalles del incendio producido en el desguace Riestra, en especial si la actuación de los operarios de la Empresa Municipal de Aguas (EMA) se debió a que no había hidrantes en el interior o si no funcionaron.

GIJÓN, 11 (EUROPA PRESS)

Alonso, en rueda de prensa en el Consistorio, ha recordado que la EMA tuvo que pinchar una tubería para que los bomberos pudieran disponer de agua para apagar el fuego. El Ayuntamiento, según él, es comprobar, a través de la Consejería de Industria del Principado, que las empresas que están en su municipio cumplen con la obligatoriedad de disponer de hidrantes y que funcionen.

También quiere saber qué pasó con la nube tóxica sobre la ciudad y por qué no se informó correctamente a la población al menos, y no vía Twitter. Y aunque ha reconocido que en el incendio no hubo víctimas por suerte, ha recalcado que no quita que no hubiera otra vez más un problema de contaminación. "Estoy hasta las narices de las mentiras de los políticos", ha apuntado sobre que se negara el hecho de que el incendio aumentó la contaminación en la ciudad.