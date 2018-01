Forcadell será diputada y defiende una presidencia de Parlament sin procesos judiciales

11/01/2018 - 12:33

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha explicado este jueves que seguirá como diputada de ERC en la cámara pero cree que, para presidir la cámara, "el nuevo momento político requiere de una figura libre, sobre todo de procesos judiciales".

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

"Dejo la presidencia del Parlament, pero no abandono la política en ningún caso. Seguiré trabajando para hacer un país mejor, más justo, democrático y libre que todos queremos y que estoy segura que conseguiremos", ha recalcado en rueda de prensa en la cámara.

Ha añadido que la decisión de no repetir com presidenta es personal y no tiene nada que ver con otras cuestiones, y ha dejado claro así que empieza un nuevo camino como diputada, con una responsabilidad diferente pero "con la misma fuerza y voluntad de servicio público".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)