Vergeles defiende que "nada que supiera" ocultó en relación a sus declaraciones sobre el recurso de las oposiciones

11/01/2018 - 12:35

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha defendido que "nada que supiera" ocultó cuando el pasado mes de octubre afirmó en el pleno de la Asamblea que se había archivado el recurso para la protección de derechos fundamentales presentado contra el Pacto y bases que regulan los procesos selectivos para el personal estatutario del SES.

MÉRIDA, 11 (EUROPA PRESS)

Vergeles ha realizado estas declaraciones en respuesta a una pregunta formulada en la sesión plenaria de este jueves por el diputado del PP José María Saponi, en donde ha recalcado que no tiene "nada que rectificar" porque "nada que supiera" ocultó.

De esta forma, el consejero ha explicado que en el pleno de octubre leyó un auto en el que se archivaba "directamente" las actuaciones judiciales y no fue hasta el 20 de octubre cuando se solicitó a la consejería un informe con el expediente administrativo porque seguía "vivo" una parte de los demandantes.

Por ello, ha precisado, no es hasta ese momento en el que en el SES tienen "constancia documental" de que el juzgado continuaba con una parte de los recurrentes, por lo que ha aseverado que no tiene "dotes de adivino" para conocer si una parte de los demandantes iban por otra vía que no fuera la vía de la que el Ejecutivo tenía constancia.

Asimismo, aunque es una potestad de la Junta poder recurrir o no, el consejero ha recalcado que dicha posibilidad va a ser consultada con las centrales sindicales porque han sido firmantes de dicho pacto.

Por su parte, en su turno de intervención, el diputado del PP José María Saponi ha criticado que el consejero intente "parapetarse" ante las organizaciones sindicales para "intentar corregir sus errores", ha dicho.

Además, ha lamentado que la administración autonómica no dialoga con los profesionales sanitarios sino que "blinda los procesos según sus intereses".

Asimismo, ha demandado, por parte de Vergeles, un "poco más de respeto" a la cámara, a las sentencias judiciales y a los opositores, además de insistir en que no "intente engañar", ya que la sentencia es "clara" y el pacto en cuestión vulnera "derechos fundamentales".