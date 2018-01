Cineteca duplica sus espectadores en 2017 y apuesta este año por sesiones matinales con aperitivo

11/01/2018 - 12:52

"Entre todos hay que decirle a Montoro: quita las sucias manos de los presupuestos", dice la directora artística

Cineteca de Madrid ha duplicado el número de espectadores en 2017 con respecto al 2016, pasando de 49.254 a 93.291 usuarios y este año apostará por sesiones matinales con aperitivo.

La directora artística de Cineteca, Lola Salvador, ha explicado este jueves en rueda de prensa en Matadero de Madrid que a lo largo de 2017 Cineteca ha abierto los 365 días del año y ha duplicado también el número de sesiones con respecto al año anterior, de 660 a 1.360.

Salvador ha asegurado que en Cineteca han continuado apostando por "el buen documental" y que "todo aquel que se acerque a Cineteca, a cualquier hora, encontrará cualquier película estupenda que le va a divertir". "Y si esta cansado de hacer el amor toda la noche, se puede dar una siesta estupenda", ha añadido la directora entre risas de los asistentes.

Por otro lado, Salvador ha destacado la labor del Ayuntamiento de Madrid, "que ha puesto más recursos" en materia de cultura del cine.

"Lo que hay que hacer ahora es decirle entre todos al --Ministro de Hacienda-- Cristóbal Montoro: quita las sucias manos de los presupuestos. Que nos respeten la cultura, ya está bien. Esto no ha sido milagroso, es que hemos tenido mas recursos - en referencia al aumento de sesiones y espectadores en Cineteca--", ha sostenido la directora artística.

La asesora artística de Cineteca, Yolanda Pividal, ha señalado que la sala de proyección estable con cerca de 200 sesiones entre mayo y diciembre de 2017, actualmente se encuentra en proceso de remodelación con el objetivo de transformarla en una de las salas más punteras del panorama madrileño y acoger tanto programación de ficción independiente como nuevos formatos documentales.

Además, durante el mes de agosto y las fiestas navideñas, temporadas en las que tradicionalmente Cineteca no ofrecía programación, se han llevado a cabo campañas dirigidas al público familiar con la presentación de clásicos, cine mudo o películas de animación de Studio Ghibli.

SESIONES 2018

Este mes de enero comenzarán en Cineteca dos nuevos ciclos estables para las sesiones matinales de los fines de semana, con 'Sábados Cinéfilos', dedicados a los autores más transgresores del género documental y que se inicia en una retrospectiva del cineasta francés Jean-Gabriel Pèriot los sábados 13, 20 y 27.

La película de Travis Wilkerson 'Did you wonder who fired the gun?' se proyectará en Cineteca el 10, 17 y 24 de febrero. Además, como novedad estas sesiones cinéfilas irán acompañadas de un aperitivo que los asistentes podrán canjear con su entrada en la Cantina tras la proyección.

Para los domingos, las Matinés de Cineteca proponen una programación familiar que busca inspirar "la pasión por el cine" a pequeños y mayores, y que arranca el 14 de enero con una selección de cinco cortometrajes y dos largos de animación de Luca&Rita Films.

Asimismo, este mes llegará por primera vez a España el cine de vanguardia colombiano iniciado en los años 70, con sesiones dobles dedicadas a profesionales del cine 'Los lunes al cine con...', que este mes homenajea a la actriz Ingrid Bergman y el escritor José Luis Sampedro.

A partir del 3 de febrero arrancará otro ciclo estable para los sábados por la noche con programación hecha por jóvenes y para jóvenes, resultado de la experiencia piloto 'CineZeta, jóvenes programando', programa que da a la oportunidad a jóvenes de entre 16 y 26 años a conocer de cerca el trabajo de los programadores de cine de una forma práctica. Aquí, habrá coloquios sobre películas como 'Crudo' o el documental 'Angélica'.

En cuanto a los estrenos, Cineteca presentará Ghost Hunting', dirigida por Raed Andoni y las producciones españolas Mi querida España, de Mercedes Moncada y 'Los Objetos Amorosos' de Adrián Silvestre.

Mercedes Moncada ha señalado durante su intervención que la cultura "es vida, es la educación, la salud y la cultura tiene que estar conectada con todo eso, porque si no, no sirve de nada".

También, en febrero los Encuentrso Cineteca continuarán con su apuesta por la formación y las clases magistrales con profesionales del cine, que ha cntado desde 2017 con nombres como Fernando León de Araona, Luis Ospina, Asghar Farhadi e Isaki Lacuesta, y que, próximamente, traerá al director Alberto Rodríguez.