Maeztu alerta sobre la "inequidad" de acceso a mecanismos de muerte digna y plantea abrir debate sobre la eutanasia

11/01/2018 - 12:52

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha alertado sobre las "carencias, insuficiencias e inequidades" que, a juicio de la institución que encabeza, se dan en la comunidad autónoma andaluza en el acceso a los postulados y mecanismos incluidos en la ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de muerte, normativa en la que, pese a verse su articulado respetado y cuplido con carácter general, sí se observa que dichos derechos y garantías "no llegan por igual a todas las personas ni en todo el territorio".

SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)

Ésta es una de las principales conclusiones del informe especial 'Morir en Andalucía. Dignidad y derechos', presentado este jueves por la Defensoría en el Parlamento andaluz tras hacer llegar Maeztu el documento al presidente de la Cámara, Juan Pablo Durán.

Considera el Defensor que, no obstante el esfuerzo "considerable" que la administración ha desplegado para atender y asistir a las personas y familiares de pacientes que afrontan una enfermedad terminal, el mismo "no ha sido suficiente" para cubrir las demandas al no estar "plenamente vigente" en un territorio tan amplio como el andaluz.

El informe, asimismo, dedica un apartado a la eutanasia y el suicidio asistido, aspectos de los cuales Maeztu, a pesar de que los mismos no se ven tratados en la ley autonómica, considera que debería hablarse por ser "un debate que está ahí" y que es inaplazable. Por ello, ha adelantado su intención de reunirse con los grupos parlamentarios para propiciar una "reflexión", al tiempo que califica de "conveniente" que la ciudadania andaluza pueda posicionarse al respecto.

