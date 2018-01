El PP urge a la Diputación de Cáceres a que defina el uso futuro del edificio del hospital Nuestra Señora de la Montaña

11/01/2018 - 12:54

Critica la gestión del PSOE porque ha convertido a la institución en "prestamista" de los ayuntamientos

CÁCERES, 11 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP en la Diputación de Cáceres, Alfredo Aguilera, ha anunciado que su grupo presentará una moción al Pleno de la institución para que se cree una comisión de estudio de cara a definir el uso futuro que se le dará al edificio del hospital Nuestra Señora de la Montaña, una vez se trasladen los servicios sanitarios al nuevo centro hospitalario.

Esta propuesta ya fue rechazada en noviembre del 2016 cuando el PSOE adujo que "no era el momento de debatir esa cuestión", pero ahora los 'populares' creen que, una vez que la Junta de Extremadura ha anunciado la apertura del nuevo hospital para este año, hay que "pronunciarse" sobre el uso que se le dará a este inmueble propiedad de la institución provincial.

"La Diputación de Cáceres sigue sin pronunciarse porque no tiene una previsión de ideas", ha dicho Aguilera este jueves en una rueda de prensa en la que ha hecho balance de la gestión del equipo de Gobierno de Rosario Cordero.

La propuesta del PP es que el edificio tenga un uso de servicios administrativos ya que, actualmente, la diputación tiene sus áreas distribuidas en 18 edificios y la concentración en uno solo "facilitaría" los trámites a los ayuntamientos y haría "una institución moderna", ha dicho el portavoz.

"Creemos que ahora ya es el momento de hablar de este tema", ha recalcado Aguilera que urge al Gobierno provincial a que planifique con antelación el uso que se le dará y se pronuncie al respecto para conseguir unos servicios "de eficacia y eficiencia".

"SOMBRAS SOBRE LUCES"

Respecto a la gestión del equipo de Gobierno en el último año, el PP considera que tiene un modelo "obsoleto" y que prevalecen las "sombras sobre las luces", ya que la Diputación de Cáceres "se ha convertido en prestamista de los ayuntamientos" porque en lugar de invertir sus fondos se los entregan como fuente de financiación porque "no son capaces de desarrollar un proyecto", ha dicho Aguilera.

"No tienen un modelo de provincia y funcionan a base de ocurrencia que venden a bombo y platillo para esconder su incapacidad", ha recalcado el portavoz, quien ha criticado que a los largo del año se hayan realizado 67 modificaciones presupuestarias, lo que, a su juicio, confirma que "el presupuesto que se aprobó no tiene nada que ver con el proyecto final".

Además, critica que se haya "vendido" que la ejecución presupuestaria haya llegado al 77% ya que, según ha explicado, esto se debe a las transferencias de 17 millones de euros que se han realizado a los ayuntamientos en diferentes planes lo que supone un ejercicio de "maquillaje político", ya que las "inversiones reales" no han sobrepasado el 32% de los más de 60 millones de euros que estaban previstos.

Así, el PP ha criticado que esta política provincial lleva a que no se genere empleo en la provincia, ya que se ha ralentizado la afiliación a la Seguridad Social, que ha descendido un 0,4%, porque "cada vez hay menos autónomos". Según ha dicho, desde 2015 ha aumentado en 10 millones el gasto corriente pero las inversiones "solo" han crecido en 100.000 euros.

Por todo ello, Aguilera resume la gestión provincial como un modelo de "politización" porque ha crecido el número de cargos directivos con "perfiles afines" y con "apellidos ilustres" del PSOE que toman "la mayoría de las decisiones".

También critica la "ineficacia" porque no se llevan a cabo propuestas que quedan sobre la mesa como las anunciadas becas para estudiantes que no se han convocado y se cambiaron por ayudas a tesis doctorales que también han quedado desiertas, o el "corta y pego" de las bases de diferentes concursos que son "calcadas" de pliegos de la Diputación de Badajoz en las que "no se cambian ni los nombres", ha ironizado.

Aguilera, que ha estado acompañado de varios diputados 'populares', se ha referido también a la "propaganda" y el "autobombo" que se da a las presentaciones que realiza la presidenta para las que se diseña una cartelería exclusiva para cada ocasión.

LUCHA CONTRA EL DESPOBLAMIENTO

Respecto a la lucha contra el despoblamiento, una de las banderas de la política provincial, Aguilera ha recordado que se ha anunciado la inversión de 20 millones de euros para realizar proyectos que fomenten el asentamiento de la población pero "no hay nada concreto" y se desconoce en qué se va a invertir ese dinero.

Por todo ello, el PP pide que la Diputación de Cáceres vuelva a ser "el ayuntamiento de los ayuntamientos" y "no un mero prestamista" y propone como "reto" para este 2018 que se potencie el tejido económico en la provincia y que se liciten obras en los pueblos para crear empleo.

"Que se mienta menos y se invierta más en los pueblos y en las infraestructuras provinciales de forma real y no como prestamista de los ayuntamientos", recalca Aguilera que pide que "se defina el modelo de provincia" y aumenten las ayudas al sector productivo y social, porque "contratar personas a base de subvenciones públicas es una herramienta agotada en el tiempo", ha concluido.