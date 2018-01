PP-A da "la bienvenida a la vía del diálogo" a los críticos y confía en que se solucionen las "desavenencias"

11/01/2018 - 12:54

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha dado "la bienvenida a la vía del diálogo" a la corriente crítica del PP de Jáen denominada 'Jaén adelante', que este miércoles decidió, en el marco de una reunión, optar por la "convivencia pacífica" dentro del partido y no abandonarlo, tal y como se había planteado, aunque se trata de una opción que no descartan en un futuro de no darse un entendimiento "factible".

SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)

A preguntas de los periodistas en un acto del partido en Sevilla, López ha defendido que "cualquier camino para solucionar las desavenencias es siempre el diálogo", siendo ésta la vía "por la que ha optado siempre el PP-A", ha apuntado la número dos del PP-A.

"Lo que quieren todos los ciudadanos votantes del PP de Jaén, que saben que en la ciudad y en la provincia la única la única solución a los problemas viene por parte de este partido, es que haya diálogo consenso y que se trabaje por ellos", ha señalado.

Tras garantizar que "eso es lo que está haciendo el PP de Jaén", la secretaria general del PP-A ha insistido en que "la vía del diálogo es la solución a las desavenencias" surgidas en el PP de esta provincia.

Sobre este asunto se pronunció el pasado martes el presidente del PP-A, Juanma Moreno, un día antes de que los críticos celebraran la citada reunión para abordar la posible salida del partido. Moreno les advirtió entonces de que cometerían "un gravísimo error" si se iban de la formación, así como también una "dejación de funciones".

El líder de los 'populares' andaluces consideró "un error" que, "en el seno de las discrepancias razonables y legítimas que pueda tener cualquier dirigente o afiliado, se rompa un proyecto político" e indicó que "fuera del PP no hay ninguna formación política que sea una clara alternativa al PSOE".