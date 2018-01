El PP enmendará el presupuesto del Hospital del Alcañiz para que las obras puedan comenzar en 2018

11/01/2018 - 12:54

El grupo del PP en las Cortes de Aragón ha anunciado que va a presentar dos enmiendas a los presupuestos de Sanidad de la Comunidad para 2018 con el objetivo de que puedan comenzar las obras del nuevo Hospital de Alcañiz (Teruel) este año.

ZARAGOZA, 11 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, la diputada del PP Carmen Susín ha explicado que una de las enmiendas, de cinco millones de euros, está destinada a los viales que permitan el acceso de los camiones pesados al lugar donde se ha de edificar el nuevo hospital.

Según ha dicho, en el proyecto de ley de Presupuestos no hay consignación para esta finalidad, algo que impediría el desarrollo de las obras ya que "no hay acceso a la explanada donde hay que construir el hospital, que es una vía verde por la que no pueden pasar los camiones".

El coste de los viales es de cerca de diez millones de euros, ha dicho la diputada, si bien ha estimado que con cinco millones se puede desarrollar el vial de acceso.

Además, ha indicado que su grupo presentará otra enmienda para completar la partida de 9,4 millones de euros del proyecto de ley para llegar hasta los 17,292 millones de euros "que tendrían que estar presupuestados este año", según la previsión del proyecto de construcción.

Al respecto, ha aclarado que "de esos algo más de nueve millones, tres van para el pago de licencias de obras y tasas municipales" de forma que quedarán "seis millones" para una obra presupuestada en cerca de 60 y que requiere inicialmente el acopio de materiales y preparar los viales. "Espero que no, pero no veo un camión entrando en Alcañiz hasta final de año", ha apostillado.

76.000 USUARIOS

El alcalde de Alcañiz, Juan Carlos Gracia Suso, del PP, ha subrayado que hasta ahora "no se ha movido un metro cúbico de tierra", cuando hay "76.000 personas que dependen de este hospital", también algunas de municipios de la provincia de Zaragoza, para desear que "de una vez por todas" se construya esta infraestructura.

Susín ha criticado que desde que el actual Gobierno PSOE-CHA tomó posesión en julio de 2015 "llevamos oyendo hablar de que mañana empiezan las obras", pero en estos momentos "solo hay un cartel que pusieron rápido y una urna enterrada" en el acto de colocación de la primer piedra, si bien no se han iniciado los trabajos.

El alcalde de Alcañiz ha recordado que la firma del contrato para la construcción de este hospital fue paralizada por el actual Ejecutivo, nada más acceder al gobierno, tras haber sido impulsada por el PP-PAR.

A su entender, este ha sido "el mayor atentado contra la sanidad desde que los gobiernos autonómicos tienen las competencias" porque un hospital que estaba previsto realizar en tres años y que ya estaría construido, se paralizó "justificándolo en que era una privatización de la sanidad".

Sin embargo, ha aclarado que el PSOE e IU exigieron incluir en el documento de cesión de los terrenos al Gobierno de Aragón, que el Ayuntamiento de Alcañiz aprobó en 2013, una cláusula por la que se aseguraba que la gestión sanitaria del hospital iba a ser pública, ha relatado.

Por eso, todos los grupos del consistorio y los alcañizanos "sabíamos que se imposibilitaba cualquier privatización de la sanidad en Alcañiz", a pesar de lo cual se paralizó la construcción de esta infraestructura "con mentiras", algo que ha considerado "gravísimo".

Después, el Gobierno de Aragón presentó el proyecto en abril de 2016 en el Ayuntamiento de Alcañiz, en mayo un decreto de alcaldía informó favorablemente de la licencia de obras, y tras recibir el informe del INAGA, se dio la licencia de obra, en noviembre de 2016, ha detallado el alcalde.

AGILIDAD

Gracia Suso ha esgrimido que el Ayuntamiento "siempre ha realizado las tramitaciones con la mayor agilidad", entre otras cosas, "porque sabíamos que cualquier retraso iba a ser utilizado por el Gobierno de Lambán para paralizar las obras".

Por otra parte, ha recordado que el consistorio adelantó la partida para realizar las expropiaciones de terrenos que permitieran su cesión al Ejecutivo autonómico, tras lo que el Gobierno PP-PAR les aportó 800.000 euros en este concepto, pero siguen pendientes de abonar parte de ellas y "el Ayuntamiento ha debido poner 450.000 euros, siendo que este hospital no solo atiende a la población de la localidad".

Además, ha sostenido que el Gobierno de Aragón ha fijado cinco anualidades para desarrollar el proyecto, cuando se puede realizar en tres años y lo ha hecho porque "no tenían presupuesto", de forma que "al final acabará pagando este hospital el próximo Ejecutivo".

El alcalde ha manifestado que las obras "a día de hoy no pueden empezar" ya que la actuación en los accesos también requiere de licencia de obras, un proyecto sobre el que en diciembre de 2016 "enviamos las correcciones", respecto a las que "no hay llegado ninguna contestación".

Por su parte, la diputada del PP se ha preguntado cómo el Gobierno de Aragón, que cuenta con 1.200 millones de euros más que el anterior, no tiene iniciadas ya estas obras, para concluir que "no sabe gestionar". A este respecto, el alcalde ha apuntado que si en la pasada legislatura "nos llamaban tontos por no encontrar 30 millones de euros para esta finalidad en un presupuesto de 5.300 millones", ahora que se disponen de muchos más fondos, no se dotan para esta obra.