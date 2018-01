Sánchez Rubio llama a "la calma" en Pedrera y pide no estigmatizar a una comunidad por hechos individuales

11/01/2018 - 13:18

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta, María José Sánchez Rubio, ha hecho este jueves un llamamiento para que impere "la calma y la sensatez" en el municipio de Pedrera (Sevilla), tras los incidentes registrados el pasado fin de semana al hilo de un accidente de tráfico y una discusión que se produjo tras el mismo entre los ocupantes de los dos vehículos implicados; en concreto, tres varones --de nacionalidad rumana-- y una pareja de la localidad.

HUELVA, 11 (EUROPA PRESS)

A preguntas de los periodistas en Huelva, la consejera se ha referido a la situación generada en la localidad y se ha mostrado convencida de la importancia de llamar a la población a la calma al objeto de "resolver los problemas desde el entendimiento". Además, ha pedido que "no se estigmatice" a toda una comunidad por los hechos que puedan cometer ciertas personas a título individual.

Tras remarcar que no se debe generalizar ni estigamitizar a una población por su origen o etnia, Sánchez Rubio ha apuntado que "hay personas que cometen delitos y son delincuentes, provengan de donde provengan y sean de la etnia que sean".

Por tanto, ha apuntado que las personas que hayan cometido un hecho delictivo "deben atenerse al rigor de la ley", a la par que ha incidido en la relevancia de no estigmatizar a una población entera por los hechos que comentan individuos concretos.

"Es fundamental llamar a la calma, a la pacificación y el entendimiento", ha proseguido la consejera, que ha recordado que "el mundo no tiene puertas y es importante que las personas se entiendan desde el respeto y eso se puede conseguir, aunque haya surgido una serie de problemas".

"Ahora lo que conviene es que todos los actores, los municipales y el resto de las instituciones, el movimiento social, intervenga para serenar y no estigmatizar a las personas en función de su origen o etnia", ha enfatizado, ya que "personas que cometen delitos las hay en todas las etnias y orígenes".

En esta misma línea, la consejera ha sostenido que hay que abogar por no estigmatizar porque "si no el rechazo ya no es para el que comete el delito sino a toda una población y eso siempre se convierte en un arma arrojadiza y es como los 'boomerang', que es de ida y vuelta".

De otro lado, respecto a las palabras del alcalde de Pedrera, Antonio Nogales (IU), el cual afirmó delante de sus vecinos que "le gustaría ver gente fusilada", la consejera ha apuntado que las mismas fueron "desafortunadas" pero ha recordado que el primer edil ya es "consciente" de ello, por lo que, a su juicio, lo importante ahora es "no caldear la situación sino serenarla" para conseguir una convivencia respetuosa.

Así las cosas, Sánchez Rubio ha reiterado la importancia de que toda una comunidad no se sienta rechazada por el hecho que haya cometido una persona a nivel individual. "Todos tenemos que llamar a la serenidad y no seguir alentando este tema", ha concluido.