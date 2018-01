Zoido recuerda que los presos de ETA que quieran acogerse a la reinserción deben cumplir con los requisitos establecidos

11/01/2018 - 13:26

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha recordado este jueves que el derecho a la reinserción está recogido el ordenamiento jurídico y que los presos de ETA que quieran acogerse a esta vía tienen que cumplir con los "requisitos" establecidos para ello.

VITORIA, 11 (EUROPA PRESS)

Zoido ha presidido en Vitoria el acto de toma de posesión del nuevo jefe superior de la Policía Nacional en el País Vasco, José Antonio Santamaría, donde ha sido preguntado por el anuncio del Colectivo de Presos de ETA, EPPK, que ha mostrado su disposición a "reconocer el daño causado" y a mantener encuentros con sus víctimas, aunque "sin reproches".

Según ha explicado el ministro, el derecho a la reinserción aparece recogido en el ordenamiento jurídico, pero ha recordado que, "quien quiera reinsertarse sabe que tiene que cumplir con una serie de requisitos, tener una serie de reconocimientos y, a partir de ahí, vendrá la aplicación estricta de unas normas". "Todo el mundo tiene que cumplir con la norma", ha insistido.

También ha sido preguntado por las críticas del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) por la decisión de algunos jueces de permitir actos de recibimiento a antiguos presos de ETA en algunos municipios de Euskadi, por considerar que no se trata de expresiones de enaltecimiento del terrorismo, sino de muestras familiares de alegría hacia esas personas.

Zoido ha recordado que la autoridad judicial es quien tiene la competencia "para sancionar, en su caso, los reconocimientos públicos que se puedan hacer".

No obstante, ha defendido que "las fuerzas de seguridad siempre estarán defendiendo que no haya humillación a las víctimas del terrorismo". "Tenemos que respetar todos el Estado de Derecho, pero es verdad que no puedo admitir que haya humillaciones a las víctimas del terrorismo", ha señalado.

