PP afea a oposición de Lora del Río que "intente paralizar el funcionamiento municipal por su falta de ideas"

11/01/2018 - 13:56

El PP de Sevilla ha lamentado el "intento" de la oposición en el Ayuntamiento de Lora del Río "de paralizar el funcionamiento municipal" después de que este miércoles "votaran a favor de la eliminación de las dedicaciones exclusiva del equipo de gobierno a pesar de que la secretaria municipal estableció en un informe su ilegalidad".

SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, el secretario general del PP de Sevilla, Juan de la Rosa, ha asegurado que "es inadmisible que en Lora del Río esté habiendo representantes políticos más dedicados a bloquear y atacar el trabajo del gobierno municipal que en trabajar y ofrecer soluciones a los problemas de los loreños".

"Ayer se celebró un Pleno solicitado por los propios grupos de la oposición, PSOE, IU y Cs, con el único objetivo de eliminar las dedicaciones exclusivas de los miembros del equipo de gobierno e intentar así paralizar la vida de este ayuntamiento", ha señalado el popular antes de explicar que en dicho pleno, se mostró e informó a todos los concejales presentes de que la secretaria municipal "había emitido un informe estableciendo que cada uno de los puntos que habían llevado al Pleno eran ilegales y no se podrían llevar a cabo en ningún caso".

De la Rosa ha afirmado que "a pesar de que la secretaria municipal fue clara, los concejales de PSOE, IU y Cs votaron a favor de dichos puntos demostrando que su único objetivo es atacar al alcalde y a su gobierno ante su falta de proyectos e ideas, aunque para ello se lleven por delante el respeto a la ley y la protección de los intereses de los vecinos".

"Desde el PP de Sevilla recordamos a PSOE, IU y Cs que en política no vale todo y que, como representantes públicos, están obligados a defender su pueblo, no sus intereses partidistas, y a cumplir la ley, dos cosas que claramente no están haciendo estos partidos en Lora del Río", ha zanjado el dirigente del PP.