Algunos barcos de bajura se animan a salir cerca de puerto, pero el temporal sigue amarrando a parte de la flota

11/01/2018 - 13:50

Algunos barcos de bajura se han animado este jueves a salir a faenar cerca del puerto base, pero el temporal, que ha puesto en alerta a todo el litoral gallego, sigue dejando buena parte de la flota gallega amarrada.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 (EUROPA PRESS)

En la provincia de A Coruña, por ejemplo, en Aguiño sí salió el marisqueo a flote, pero los barcos no, mientras que en Ares y en Cedeira el "muy mal tiempo" ha hecho que la faena de artes menores no haya podido llevarse a cabo, según han trasladado a preguntas de Europa Press las distintas cofradías.

En Fisterra han salido algunos barcos porque la situación ha estado "un poco mejor", pero no toda la flota y, en todo caso, "en la ría, pegaditos a puerto". "No se puede ir más lejos, no está bien el mar", han explicado.

En A Pobra do Caramiñal se ha podido practicar marisqueo a flote, pero en Bueu, ya en la provincia de Pontevedra, "no fue nadie a faenar" y todos los barcos quedaron "amarrados".

La "mayoría" dieron la vuelta "o ya no salieron" en la vecina localidad de Cangas do Morrazo, mientras que en Portonovo, en el municipio de Sanxenxo, y por donde entró este miércoles un tornado, tampoco se pudo salir a faenar.

Ya en la provincia de Lugo, salvo los barcos de pesca de altura que llegaron al puerto de Burela, la flota del pescado "del día" no pudo salir. "Está muy mal el mar", certificó a Europa Press la cofradía de Celeiro.