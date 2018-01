Madrid. ahora madrid presentará al psoe un presupuesto con prioridades sociales y más inversiones sostenibles

11/01/2018 - 13:47

Ahora Madrid tratará de obtener en el Ayuntamiento de Madrid el imprescindible apoyo del PSOE al presupuesto de 2018 jugando con la "movilidad entre partidas" que permite el Plan Económico Financiero sin superar el techo de gasto, para "garantizar las prioridades" sociales, y con "un paquete más cuantioso de inversiones financieramente sostenibles" y que se pondrá en marcha antes.

Así lo anunció este jueves la portavoz del Ejecutivo local, Rita Maestre, a pregunta de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que reconoció que de momento "no hay un borrador firme de presupuesto" que presentar al PSOE, sino que está habiendo sólo reuniones entre las diferentes áreas de gobierno para "ir evaluando el horizonte presupuestario".

La portavoz socialista, Purificación Causapié, declaró ayer que prorrogar las cuentas de 2017 "no necesariamente tiene por qué ser peor" que aprobar un nuevo presupuesto. "Si es mejor o peor depende del margen que plantee el Gobierno de Ahora Madrid para mejorar sus presupuestos o para cambiar cuestiones que se han aprobado en ese PEF".

Maestre se declaró "segura" de que Causapié "de ninguna manera" quiso instar con estas palabras al Gobierno municipal a incumplir el PEF, pero apuntó que "las partidas del PEF son móviles" y sólo "se marca el techo" de gasto. "Con esa movilidad se va a jugar para garantizar las prioridades", que la portavoz socialista dejó claro ayer que son las sociales.

Preguntada en particular por las escuelas infantiles, de cuyas obras sólo se han licitado 10 de las 16 acordadas con el PSOE, subrayó que "una escuela no se construye de la noche a la mañana", que "por ahora estamos cumpliendo con los plazos" y que no se va a "tardar en llegar a ese compromiso", aunque no pudo garantizar que se vayan a completar las 16.

Por otra parte, la portavoz del Gobierno recordó que al presupuesto irá anexado el plan de inversiones financieramente sostenibles, que no computan para la regla de gasto, y que se pondrá en marcha antes que el año pasado. "Con esas dos variables, un paquete más cuantioso de IFS y la movilidad interna creo que vamos a poder hacer un buen presupuesto y, por supuesto, estamos esperando las sugerencias del PSOE para hacerlo mejor", concluyó.

