La Junta no prevé restricciones de abastecimiento en el decreto de sequía, pero sí llamadas al ahorro

11/01/2018 - 14:05

El consejero andaluz de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha indicado este jueves que el decreto de sequía es "seguro" y que, "en principio, no serán necesarias las restricciones en el abastecimiento, aunque sí llamadas a la contención y el ahorro".

ALMERÍA, 11 (EUROPA PRESS)

Con respecto al riego, ha recordado a las comunidades de usuarios que "ya hay restricciones del Gobierno central, de las que no estamos en desacuerdo por ser decisiones técnicas", aunque ha adelantado que su departamento va a intentar "por todos los medios" que las que se incluyan en el decreto de sequía "sean lo menos lesivas posible para los agricultores".

"Hay que entender que es una situación excepcional y así lo hemos expresado en las reuniones mantenidas con el sector", ha dicho en declaraciones a los medios en Almería, donde ha aclarado que el decreto se "redactará con la máxima comunicación con los usuarios".

Fiscal ha desgranado que se incluirán medidas con minitrasvases entre la propia cuenca y que se habilitarán recursos que "no son habituales y de los que no se tiraría si no estuviéramos en una situación excepcional de sequía". "No vamos a olvidar que lo principal es es el abastecimiento aunque se intentará garantizar el máximo de recursos para la agricultura", ha concluido.

Con respecto a Almería, ha trasladado que "no habría ningún problema de riego" si el Gobierno central "hubiese ejecutado y estuvieran hechas las obras declaradas de interés general". "Nosotros tenemos obras pendientes, casi todas en ejecución, que van a aportar tres hectómetros cúbicos. Las obras del Gobierno aportarían 150 hectómetros cúbicos. Nosotros queremos mostrar colaboración pero no se puede estar tanto tiempo mirando a otro lado teniendo pendientes obras esenciales para Almería", ha finalizado.