Cs de Barcelona aspira a gobernar la ciudad fidelizando y ampliando el voto del 21-D

11/01/2018 - 14:00

Rechaza unir el tranvía ahora para evitar que las obras coincidan con otras y por falta de consenso

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

La líder de Cs en el Ayuntamiento de Barcelona, Carina Mejías, ha asegurado este jueves que su partido aspira a gobernar la ciudad fidelizando y ampliando el voto de las elecciones catalanas del 21 de diciembre, en las que Cs ganó con cerca del 24% de los votos, imponiéndose en siete de los diez distritos.

En declaraciones a los medios, Mejías ha destacado que "las dinámicas son distintas" en las elecciones municipales, en las catalanas y en las estatales, pero ha resaltado que quien ha optado una vez por Cs puede hacerlo también en los comicios del Ayuntamiento, que se celebrarán en mayo de 2019.

"El objetivo es conseguir un buen resultado para formar parte de un Gobienro municipal y poner Barcelona en marcha", ha resaltado Mejías, que ha defendido que Cs es el partido de la estabilidad que puede acabar con la incertidumbre política y que generaría sinergias con el Gobierno central y con la Generalitat si gobernara también Cs.

El partido trabajará para mejorar su posición en distritos en los que no fue primera fuerza el 21-D --Gràcia, Sants-Montjuïc y el Eixample--, ha señalado Mejías, que ha resaltado que el hecho de haber ganado en el resto demuestra que el mensaje de Cs es transversal.

Preguntada por los medios, ha dicho que prevé presentarse a las primarias con las que Cs decidirá a su alcaldable, aunque todavía no se ha abordado el asunto y por el momento se ocupará con su equipo de consolidar y mejorar la posición de Cs en la capital catalana.

Ha asegurado que el "voto fronterizo" de Cs no es sólo el PSC y el PP --que ha quedado reducido a prácticamente nada a nivel catalán, según ella--, sino también con BComú, porque ciudadanos que habían votado a la alcaldesa, Ada Colau, se decantaron por Cs en las elecciones del 21-D.

Apuesta por avanzar hacia una administración más ágil y "políglota" y una escuela pública de calidad y trilingüe, y acelerar la aplicación del Plan de Vivienda para ampliar el parque público, y ha criticado que Barcelona está paralizada y que se debe poner en marcha.

INFRAESTRUCTURAS

Preguntada sobre la unión del tranvía, ha dicho que Cs no es partidario de impulsarla porque no la considera una prioridad, ya que no existe consenso técnico ni político y porque rechaza hacer coincidir las obras con las de la plaza Glòries y La Sagrera, porque agravaría el colapso que ve en la ciudad, generado también por la implantación de carriles bici improvisados, según ella.

Sobre la reactivación de las obras de la estación de La Sagrera, ha dicho que se deberían haber impulsado antes, y ha añadido: "Nos alegramos de su puesta en marcha, pero nos gustaría podernos también alegrar de la puesta en marcha de las obras de los túneles de Glòries".