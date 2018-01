Moreno insiste en que es decisión del alcalde volver a presentarse y asegura que el PP tiene "mucho banquillo"

Deja claro que en el ámbito personal "el partido no impone" y reitera que se decidirá en este trimestre

MÁLAGA, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha reiterado este jueves que es el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, el que tiene que tomar la decisión personal de si quiere volver a optar a la Alcaldía en 2019 y "la vamos a tener muy en cuenta", y ha añadido que "en el caso de que no quisiese tenemos magníficos candidatos". "El PP tiene buen banquillo de primera línea y por tanto podemos disputar la 'Champions' en cualquier momento con garantías", de cara a los comicios.

Así, tras ser preguntado en Málaga por los periodistas, ha afirmado que el PP tiene "una ventaja con respecto a adversarios políticos" y es que "tenemos un gran alcalde en ejercicio y, en el caso de que no quisiese, tenemos magníficos candidatos". "El PP es un partido preparado y tiene mucho banquillo, muchísimo, un banquillo muy poderoso, muy potente, y, además, con capacidades para tener garantías", ha asegurado.

En este punto, tras ser preguntado sobre si en ese banquillo destacaría a Elías Bendodo --presidente provincial 'popular'--, ha asegurado que "Elías Bendodo es, sin lugar a dudas, un referente dentro del partido, no por ser solo presidente del partido y de la Diputación, es un magnífico y brillante gestor, como está demostrando al frente de la institución supramunicipal y una persona muy relevante dentro del partido", ha asegurado.

Sobre si tiene la impresión de que Bendodo ha podido tirar la toalla como posible sucesor de De la Torre, ha señalado que "nunca ha tirado la toalla ni la cogió". "Todas las respuestas que le he visto es que siempre ha sido el primero en apoyar firmemente al alcalde de la ciudad en el caso de que quiera ser candidato", ha asegurado.

No obstante, Moreno, tras ser preguntado por los periodistas en Málaga, y después de que el presidente del PP de Málaga y de la Diputación, Elías Bendodo, haya intentado zanjar el asunto de la sucesión en la Alcaldía de Málaga, ha reiterado que "lo primero" es la voluntad de quien es alcalde para ser candidato y "a partir de ahí, a construir, a sumar y a ganar las elecciones que es lo que nos interesa a nosotros para que Málaga siga adelante".

El líder del PP andaluz ha insistido en que los partidos políticos designamos a los candidatos en función su reglamento y estatuto, ya que "tenemos una manera de funcionar y de autorganizarnos", ha dicho, añadiendo que "es bien sencilla", recordando que es de la dirección regional, conjuntamente con la dirección nacional, en el caso de las capitales, por lo que a partir de ahí "debatimos sobre quién es la mejor propuesta para las distintas candidaturas que hay en toda España".

"La decisión nacional pesa", ha dicho, ya que, "es nuestra organización interna, los estatutos reservan que esa decisión es colegiada entre las direcciones regional y nacional, por lo que tienen que estar de acuerdo ambas partes, así trabajaremos y así actuaremos", ha aclarado.

"NO TENEMOS PRISA"

En el caso de Málaga, ha reiterado que "es una decisión que tomaremos con el alcalde, con el presidente provincial, Elías Bendodo y con la dirección regional, en este caso, conmigo mismo".

"Nosotros lo primero que tenemos es que tomar una decisión, que todavía estamos a un año y medio de las elecciones", incidiendo, además, que en el caso de la capital "no es el caso como aquellos sitios en los que estamos en la oposición, donde hay cierta urgencia por poner un candidato y es razonable, porque tiene que construir una alternativa". "Aquí la alternativa ya existe, gobernamos en Málaga, afortunadamente, desde hace bastante años y, nosotros, por tanto, tenemos esa tranquilidad", ha detallado.

En este punto, ha dejado claro que "no tenemos prisa, no tenemos ansiedad", además de que "lo vamos a resolver en este trimestre, no sólo en el caso de Málaga, sino del conjunto de Andalucía, de manera que a final de marzo y primeros de abril esté resuelto en las ocho candidaturas de capitales de provincia".

También ha vuelto a reiterar que De la Torre "es el primero que tiene que tomar la decisión", valorando que es un regidor "brillante, y, además, artífice de la gran transformación que se ha producido en la ciudad".

"Es uno de nuestros grandes activos, y por, tanto, la decisión le corresponde, en primer lugar, al alcalde de la ciudad, que es el que tiene que tomar una decisión, que tiene mucho que ver con el ámbito personal", añadiendo que eso "es una responsabilidad importante y, lógicamente, esa es la decisión primera y, a partir de ahí tomaremos una decisión", la cual será "pensando en el interés general de la ciudad", ha explicado.

A juicio de Moreno, "lo que nos interesa es que Málaga siga progresando, que siga en esta dinámica de futuro, que Málaga siga construyendo y que siga sumando".

"Eso es lo único que nos preocupa y como es lo que más nos preocupa, lógicamente, la primera decisión la tiene que tomar el propio interesado, que es el alcalde, y después el propio partido con esa decisión ya aborda la decisión definitiva que será a lo largo de este trimestre".

Cuestionado, en concreto, por las declaraciones de De la Torre en la que aseguraba que es un hombre "disciplinado" y estará a lo que le diga el partido y después reflexionará, Moreno ha dejado claro que en el ámbito personal "el partido no impone; aquí nadie te pone una pistola en el pecho en ese sentido", ha añadido, asegurando que, "como es lógico, el interesado primero es él, tiene que tomar una decisión si quiere asumir la responsabilidad de presentarse de nuevo como cabeza de cartel en mayo de 2019".