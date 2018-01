El Ayuntamiento de Valladolid estudia una feria de la moto que pudiera coincidir con Pingüinos

11/01/2018 - 14:22

El Ayuntamiento de Valladolid estudia la posibilidad de una feria de la moto que pudiera celebrarse en las mismas fechas que la concentración motorista invernal Pingüinos, que arranca este jueves en la capital vallisoletana y hasta el domingo, 14 de enero, espera recibir a miles de motoristas de diferentes países.

Así lo ha afirmado el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, durante su visita a las instalaciones de Pingüinos acompañado por miembros del club Turismoto, organizador de la cita motorista.

El primer edil, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha señalado que la posibilidad de una feria de la moto es algo que se estudia, que ni siquiera se ha hablado con la organización de la concentración motorista, ya que considera que hay que ver las posibilidades que hay de hacer más completa la cita, rodearla de "más cosas" y "sacar el máximo provecho posible".

En este contexto, ha incidido en que una feria de la moto puede ser una alternativa para completar la concentración y ha aclarado que podría hacerse bien los días antes, después o coincidiendo con la cita motorista. Puente ha explicado que es algo a "valorar", que hay que "hablar con las marcas" para ver si están dispuestas a ello y ha agregado que es algo que todavía "está verde" pero "es una posibilidad".

Óscar Puente ha enmarcado esta posibilidad en torno a la concentración Pingüinos, que cumple su 35 edición y de la que ha destacado la importancia de una "sede estable", con una "incertidumbre" que ha terminado en torno a su ubicación y mejoras que, como novedad este año, tiene el alumbrado público.

El primer edil considera que esta estabilidad permite que cada año la sede sea mejor y haya "certidumbre" y "los moteros de todo el mundo sepan que la cita es en Valladolid".

En cuanto al número de asistentes, con la inscripción ya de unas 6.000 personas, el alcalde ha afirmado que no le "obsesiona" el tema de alcanzar un récord. "Si vienen 30.000 fenomenal y si vienen algunos menos encantados también, ha agregado.

Frente a las cifras, ha señalado que lo que tienen claro es que "lo importante" es que Pingüinos sea "fuerte" después de haber dejado ya atrás los problemas y encaminarse hacia el futuro "porque es una concentración que tiene mucho recorrido y posibilidades de crecer a lo largo de los próximos años", algo para lo que cree necesaria "estabilidad", "apoyo" y mejoras cada año de las instalaciones.

Por su parte, el portavoz de Turismoto, José Manuel Navas, ha recordado que las inscripciones anticipadas han sido una "locura", se han "triplicado" y llegan a casi 6.000, algo que espera que eso no ocurra en las que se producen in situ en la concentración, ya que no estarían "preparados", pero sí lo están para acoger a 30.000 personas.

Navas ha incidido en que quieren enseñar Valladolid al colectivo motorista como si fuera un "escaparate" para que luego repitan y ha destacado la contribución del comercio con una campaña específica para la ocasión que ofrece envío gratuito en compras.

El portavoz del club Turismoto ha apuntado el "encantador" tiempo que se prevé hasta el viernes, seco y con bajas temperaturas, que "es el tiempo de Pingüinos", mientras que el "problema" es el sábado, ya que dan posibilidades de lluvia, aunque la organización espera que se equivoquen.

La concentración ya ha abierto sus puertas en la antigua Hípica Militar, donde ya hay motoclubes que han enviado "avanzadillas" y han monta sus carpas y tiendas de campaña o encendido sus hogueras.

Destacan por ejemplo algunos motoristas llegados de Düsseldorf (Alemania), con los que han compartido un rato el alcalde y la concejal de Cultura y Turismo, Ana Redondo, así como miembros de la organización, al igual que otro grupo llegado, incluso con niños, desde Barcelona.

Entre los previamente inscritos están 21 policías de Roma, ha señalado Navas, quien ha destacado también la asistencia de un canal de televisión francés para hacer un reportaje durante todo el fin de semana con un equipo completo de filmación, que servirá de "catapulta" y publicidad para Valladolid.

INVERSIÓN Y NO GASTO

Por otro lado, el alcalde se ha referido a las críticas de la oposición sobre el gasto que supone la aportación municipal a la concentración, Óscar Puente ha defendido la transparencia sobre lo que se destina a la misma y ha aclarado que lo consideran un dinero "magníficamente bien empleado" porque pone a la ciudad en el mapa, genera un retorno económico "inmediato" pero también a medio y largo plazo porque todo lo que sea poner a Valladolid en el mapa "ayuda".

Además, ha incidido en que todo lo que se aporta cada año queda para las siguientes ediciones, por lo que se considera una "inversión" y no un gasto y ha adelantado que se piensa en mejoras como incorporar más baños fijos, aunque considera que no tendría sentido que fueran muchos para un evento que se celebra una vez al año.

Sin embargo, cree que hay que pensar estas cuestiones porque ya se tienen pensados eventos para realizar en este espacio como un festival de música y ver de qué manera mejorar las instalaciones, como por ejemplo algún tipo de grada perimetral para conciertos.

"La práctica y la experiencia indicarán el camino pero pensar en qué mejorar", ha agregado el alcalde, quien considera que se puede sacar "mucho jugo" a la parcela, que puede servir para muchas más cosas.