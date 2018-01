IU pide en Rota paralizar las relaciones institucionales con las autoridades políticas y militares americanas

11/01/2018 - 14:29

El Grupo Municipal de IU en Rota (Cádiz) ha presentado una moción para el próximo Pleno en la que pide acordar la paralización temporal de las relaciones institucionales con las autoridades políticas y militares norteamericanas "mientras no se dignen a reunirse con los representantes políticos locales y con los trabajadores de la empresa que presta servicio en el aeropuerto de la Base Naval".

ROTA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

Asimismo, en la moción, a la que ha tenido acceso Europa Press, IU pide dar traslado del acuerdo a la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía y a los ministerios de la Presidencia y de Defensa del Gobierno central, así como a la embajada de los Estados Unidos (EEUU) en España y al comandante de las actividades navales de EEUU en la Base Naval de Rota.

IU recuerda en la moción que en el mes de septiembre de 2017 se creó, a iniciativa del equipo de gobierno local, la Comisión Política de Rota, donde están representados todos los partidos políticos de la localidad, con y sin representación plenaria. El objeto de dicha Comisión es mantener la unidad política frente a los temas comunes que se consideran de importancia primordial para el desarrollo económico y social de la localidad.

Así, señala que el conflicto laboral originado durante el pasado año dentro del recinto militar de la Base Naval por la empresa Louis Berger Aircraft Services Inc (LBAS), cuyas pretensiones pasan por la reducción de la plantilla de trabajadores que prestan sus servicios en el terminal del aeropuerto, fue uno de los temas tratados en la primera reunión que mantuvo la mencionada Comisión Política local.

La medida acordada por todos los grupos políticos fue la de solicitar mantener encuentros y reuniones con la propia empresa, con el comandante de las actividades navales de EEUU, con el secretario de Defensa, con el almirante Jefe del Arsenal de Cádiz y con el vicepresidente de la Junta de Andalucía.

IU informa que la empresa LBAS no ha respondido hasta la fecha al requerimiento o que el secretario de Defensa había remitido la carta enviada a la Consejería de Empleo, Empresas y Comercio de la Junta de Andalucía, por entender que es el comandante de las actividades navales de EEUU, "no sólo no ha respondido a la solicitud de mantener un encuentro con los portavoces políticos y una representación de los trabajadores, sino que tampoco ha contestado a otra solicitud posterior del propio alcalde de Rota".

Por ello, IU pide acordar la paralización temporal de las relaciones institucionales con las autoridades políticas y militares norteamericanas "mientras no se dignen a reunirse con los representantes políticos locales y con los trabajadores de la empresa".