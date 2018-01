Alcalde de Granada pide en el Congreso compromisos para "recuperar la dignidad ferroviaria" de la provincia

11/01/2018 - 14:26

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), ha reclamado este jueves en el Congreso de los Diputados, junto a más representantes de la Mesa del Ferrocarril granadina, compromisos "ciertos" por parte del Ministerio de Fomento para "recuperar la dignidad ferroviaria" de la provincia de Granada y ha exigido que se proceda cuanto antes a la "reconexión" de la misma tras "mil días sin tren".

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Cuenca ha encabezado la Mesa del Ferrocarril que ha acudido a la Cámara Baja para reunirse con los portavoces de los partidos políticos participantes en la Comisión de Fomento, un encuentro en el que han participado todos los partidos de la Cámara salvo el PP, cuyo representante de la mesa granadina tampoco ha acudido.

El alcalde, en declaraciones a Europa Press, ha afirmado que el objetivo de la reunión con los diputados es que "ayuden a generar un compromiso cierto" por parte del Ministerio de Fomento para resolver la cuestión de "cuándo va a recuperar Granada la dignidad ferroviaria". "Queremos reiterar y trasladar una situación insostenible", ha dicho Cuenca, quien ha resaltado que Granada lleva "mil días sin tren".

El regidor ha explicado que próximamente se van a cumplir "mil días de desconexión ferroviaria" por "una decisión errónea que tomó el Gobierno de España en el año 2015" al "desmantelar" las conexiones existentes hasta el momento "para iniciar una obra que iba para cuatro o seis meses y que ya va para tres años sin trenes". Además, ha afirmado que hace un año "todos los grupos políticos" se pusieron de acuerdo para "apretar" a Fomento para que "cumpliera" con la conexión de Granada por tren pero "un año después no se ha producido nada".

Cuenca ha desvelado que hasta ahora se han conseguido "compromisos verbales" y que algunos de estos se han alcanzado en la reunión. "Entendemos que es básico que lleguen compromisos y que sean compromisos establecidos porque por ahora solo son verbales", ha dicho. Además, ha adelantado que en la reunión se han establecido "compromisos verbales" como la reconexión inmediata de Granada en la línea ferroviaria, iniciar la licitación de los dos proyectos de viabilidad par la entrada soterrada de un AVE "de verdad" y completar los trabajos de la variante de Loja.

Por su parte, la diputada socialista por Granada Elvira Ramón, que también ha asistido a la reunión ha agradecido a la Mesa del Ferrocarril acudir al Congreso a a trasladar "la situación inasumible" que se está viviendo en Granada al haberse "desvirtuado" el proyecto de AVE "que iba a llegar de forma inmediata hace cuatro años". "No ha llegado ningún tren, ni AVE ni tren convencional, esto es una mentira tras otra", ha lamentado.

Ramón ha insistido en que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, "acudió a Granada a demostrar que se habían terminado las obras del AVE" pero "no es cierto" porque solamente "pasó un tren laboratorio y no se ha vuelto a ver pasar ningún tren más. "Tampoco tenemos fecha de cuando va a llevar el AVE a la ciudad, porque según el ministro se han finalizado las obras y no es cierto", ha dicho, al tiempo que ha asegurado que "se puede ver in situ que las obras continúan".

Por otro lado, la diputada ha lamentado que el PP, a pesar de que forme parte de la Mesa del Ferrocarril, no haya acudido a la reunión a pesar de que "se acordó por unanimidad" tener dicha reunión en el Congreso. Además, ha señalado que tampoco ha asistido ningún portavoz del PP de la Comisión de Fomento de la Cámara Baja.