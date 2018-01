PP espera que Espadas no está detrás de una "argucia legal" para "torpedear" la negociación del presupuesto

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, ha criticado este jueves que "hay quien quiere esconderse en una argucia legal para no admitir a trámite el presupuesto alternativo que presentó el PP a las cuentas locales, que es una enmienda a la totalidad de 700 páginas", y ha confiado en que no sea el alcalde de la capital, el socialista Juan Espadas, el que esté detrás de la misma "para torpedear" la negociación del proyecto de presupuestos municipales para este año.

Así se ha pronunciado Pérez en declaraciones a los periodistas tras participar en una reunión junto a la secretaria general del PP-A, Loles López, para analizar la situación del Metro de Sevilla, y donde ha considerado que tras la reunión celebrada este miércoles las negociaciones para aprobar el presupuesto de la ciudad "van por buen camino".

El portavoz municipal ha incidido que "en el caso de que Espadas esté detrás de esta argucia legal, estará haciéndole un mal favor a su ciudad, a la negociación y demuestra que su intención de negociar es mera impostura".

Y es que, como ha sostenido Pérez, la negociación entre el PSOE y el PP para las cuentas "está levantando mucha expectativa en la ciudad y esperanza entre los vecinos que ven como los dos grandes partidos, por primera vez en la historia de la democracia en el Ayuntamiento de Sevilla, son capaces de ponerse de acuerdo".

Según ha explicado, este mismo jueves se ha celebrado una Junta de Portavoces en el Consistorio hispalense porque "hay quien quiere escudarse detrás de argucias legales para no permitir la votación del presupuesto alternativo que ha presentado el PP en la comisión de Hacienda". Pérez ha incidido en que esa votación se produciría sólo en el caso de que no hubiera acuerdo pues, de lo contrario, "se formularía un nuevo texto consensuado que garantizaría la mayoría" para salir adelante.

"Cuando se entra en argucias legales puede que esas argucias se vuelvan contra uno", ha advertido el dirigente del PP, quien ha señalado que en el caso de no admitirse el presupuesto alternativo del PP, "el mismo argumento político serviría para desvirtuar todo el proceso de elaboración del presupuesto porque se basan en que no está reglado en ninguna normativa y el proceso que se está siguiendo en Sevilla no está reglado en ninguna normativa".

Por eso, Beltrán Pérez ha defendido que "si hay voluntad de acuerdo y pacto, no hay por qué recurrir a argucias legales", cuando también se ha mostrado convencido de que el primer edil de la ciudad quiere llegar a un pacto "porque es un alcalde responsable".

"Al final habrá acuerdo, se admitirá el presupuesto alternativo del PP y sino, pues que el alcalde se atenga a las consecuencias de sus propios actos", ha concluido el portavoz del PP en el Ayuntamiento sevillano.