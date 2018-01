Dos alumnos del IES Norba Caesarina de Cáceres salvan la vida a un compañero que sufrió una parada cardiorrespiratoria

11/01/2018 - 14:39

Dos alumnos de Bachillerato del IES Norba Caesarina de Cáceres, Aitor González y Sergio Lasso, salvaron la vida el pasado lunes, día 8, a su compañero Luis, al que practicaron primeros auxilios cuando éste estaba sufriendo una parada cardiorrespiratoria durante una clase de matemáticas.

CÁCERES, 11 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

Lasso ha relatado que estaban haciendo unos ejercicios matemáticos cuando escuchó "unas respiraciones fuertes" y miró hacia atrás, donde se sienta Luis, y vio que éste estaba "muy pálido" y "con los ojos en blanco".

"Lo que hice fue saltar la mesa rápido, grité el nombre de la profesora y lo cogí al vuelo porque si no se iba a dar con la cabeza en la pared y podía ser más grave lo que sea", ha explicado.

Así, Lasso en ese momento cogió a Luis y lo puso en el suelo tumbado, "en la posición de seguridad" -ha señalado-, le abrió la boca, le sacó la lengua y en ese momento llegó Aitor, quien ha añadido que ambos estuvieron midiendo la pulsaciones a su compañero.

"También le estábamos hablando a ver si nos contestaba por si acaso era un mareo o algo, pero no nos contestaba", ha apuntado Aitor, quien ha añadido que "la respiración y la pulsación cada vez era más leve y más débil y al final (Luis) dejó de respirar y se puso lila".

En declaraciones a Europa Press Televisión, han detallado que en ese momento pusieron a su amigo boca arriba y se iban alternando para hacerle la Respiración Cardio-Pulmonar (RCP) en tanto en cuanto un profesor estaba en contacto con el 112, cuyos miembros iban "dando instrucciones, han puntualizado.

"Y conseguimos que respirase otra vez hasta que vinieron los servicios de emergencia", ha subrayado Aitor al tiempo que ha añadido que cuando llegaron los profesionales ellos se salieron del aula.

"NO PENSÁBAMOS EN NADA, SÓLO AYUDAR A LUIS"

Sobre los minutos en que estuvieron ayudando a su amigo, Aitor ha expresado que no pensaban "en nada, sólo ayudar a Luis". "A mi se me hizo eterno, pero sólo concentrados en ayudar a nuestro compañero, y luego al final fue cuando ya estaba muy nervioso, me temblaban las manos", ha indicado.

Por su parte, Lasso ha apuntado que "fue todo muy rápido" y, en ese momento, lo que hicieron "fue reaccionar rápido" porque "lo más importante" era que su amigo "saliese para adelante", ya que, "el chaval estaba fatal ya y conseguimos que mejorase la respiración y demás", ha recordado.

"Ya cuando nos echó el servicio de emergencias fuera de la clase y demás, pues ya me dijo Aitor: 'mira como tengo las manos', estaba temblando y yo también", ha destacado Lasso.

En cuanto al estado de su amigo, Aitor ha señalado que fue trasladado al hospital y entubado en la UCI pero "ya está bien, consciente" aunque "un poco desorientado". En este sentido, Lasso ha resaltado que ambos fueron a visitarlo "esa misma tarde" al hospital y los padres de Luis les dieron las gracias.

Además, Lasso ha asegurado que una sanitaria puso en valor su actuación porque "cuando se da una parada cardiorrespiratoria lo importante son los primeros minutos para que le llegue el aire bien". "Han dicho los médicos que si no hubiéramos actuado, al no haber flujo de aire y sangre, pues podría haberse quedado ahí mismo o tener secuelas en el cerebro", ha destacado Aitor.

"LO APRENDIMOS EN LOS SCOUTS"

Preguntados por cómo supieron qué hacer para ayudar a su amigo Luis, ambos han resaltado que vienen "del mundo Scout" donde han aprendido estas técnicas. Lasso ha apuntado que en los Scout "aparte de pasártelo bien", también "te enseñan a sobrevivir si se dan estos casos".

Por ello, Aitor y Lasso han puesto en valor la importancia de conocer técnicas de primeros auxilios así como que, tras su intervención, "la gente se ha dado cuenta que pueden pasar estas cosas y que tienen que saber cómo reaccionar".

De igual modo, Aitor ha indicado que han recibido la "enhorabuena" por parte de sus compañeros de clase, que también "estuvieron ayudando" -ha dicho- aunque reconoce que es algo que les "salió instintivo" y que él lo que quiere "es que se recupere Luis".

Por último, Lasso y Aitor han destacado que a la hora en que sucedió todo no tenían clase porque faltaba una profesora pero decidieron hacer un cambio y dar matemáticas. "Si no llega a haber ese cambio de hora, le pasa fuera del instituto y qué hubiese pasado", se ha preguntado Aitor.

"Lo importante es que esté con nosotros en clase, eso es lo que queremos", ha finalizado Lasso, toda vez que ha subrayado que "en cuanto salga (del hospital) nos tenemos que ir a celebrarlo".