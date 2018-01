Susana Díaz: "La financiación urge y no valen excusas de que hay que aprobar los PGE o formar gobierno en Cataluña"

11/01/2018 - 14:48

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha advertido de que la financiación autonómica "corre urgencia" y que no le valen "excusas" en relación a que "hay que esperar a aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) o a que se forme gobierno en Cataluña".

LOS MOLARES (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado este jueves la jefa del Ejecutivo andaluz durante el transcurso de su visita a la localidad sevillana de Los Molares, donde ha acudido a la Escuela Infantil Municipal y al Ayuntamiento de la localidad.

Díaz ha indicado que los ciudadanos "no pueden esperar a que se lleguen a algunos acuerdos o a que se saquen adelante los Presupuestos". "Tras siete años muy duros de crisis, que se supone que hemos dejado atrás, la gente tiene que notar la recuperación", ha añadido.

Tras insistir en que Andalucía necesita una financiación "adecuada, justa y no discriminada", la presidenta de la Junta ha lamentado que la Comunidad sea la tercera "peor financiada" de España. "Y lo que estoy pidiendo no lo pido en tono lastimero", ha afirmado Díaz.

En su opinión, se requiere una financiación adecuada no solo para las comunidades, sino también para los ayuntamientos, "y no se trata de enfrentamientos ni peleas entre administraciones, sino que cada una tenga lo que necesita para dar calidad de vida a las personas".

Susana Díaz también ha considerado necesario que los ayuntamientos puedan gastar los recursos como consideren y no en función de la regla de gasto "porque no es de recibo que tengan dinero en el banco y no puedan destinarlo a la gente que lo está pasando mal".

Durante su intervención, la presidenta ha destacado que la Junta va a destinar este año a los ayuntamientos 1.139 millones de euros, un 7,8 por ciento más, para financiar la Patrica, los servicios comunitarios y los planes de empleo.

Con respecto a estos últimos, Díaz ha adelantado que en 2018 se prestará especial atención a las personas paradas mayores de 50 años, "quienes peor lo han pasado" porque "se ven a las puertas de una futura jubilación y no están cotizando" y a la juventud.

Conscientes de que son los ayuntamientos "los que detectan en primera persona cuáles son las familias que peor lo están pasando y cuáles son las decisiones a tomar para transformar la vida de las personas", la presidenta ha defendido que "tiene que ser un buen año para los andaluces" porque de lo contrario, ha advertido, "la recuperación no tendrá sentido".

Susana Díaz ha enmarcado en este contexto la puesta en marcha de la Renta Mínima de Inserción Social, 198 millones de euros para ayudar a las familias que más lo necesitan "a volver" al mercado laboral. "Somos una comunidad con una renta per cápita más baja pero redistribuimos más y mejor; gracias a esa distribución, quienes menos tienen poseen más oportunidades", ha defendido.

EDUCACIÓN INFANTIL

Durante su visita a la localidad sevillana, la presidenta andaluza ha tenido la oportunidad de conocer el trabajo que se realiza en la Escuela Infantil Los Molares, que este curso escolariza a un total de 41 menores de cero a tres años de edad. El centro, de titularidad municipal, comenzó a funcionar en el curso 2014/15 y dispone de tres unidades para atender al alumnado del primer ciclo de Educación Infantil.

La Junta ha ofertado este curso en Andalucía un total de 113.019 plazas, 15.016 más que el anterior, lo que supone un crecimiento del 15,3 por ciento. Con esta oferta de plazas bonificadas se cumple con el compromiso de crear 12.000 nuevos puestos en el primer ciclo de Infantil durante la legislatura.

"Eso significa que cualquier municipio de Andalucía, tenga el tamaño que tenga, tiene que tener los servicios públicos que garanticen la igualdad de oportunidades", ha remarcado Díaz.