Alonso dice que no comparte "las actuaciones" de Urdangarín, pero que "respeta" a la familia

11/01/2018 - 15:09

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha afirmado que "en ningún caso" comparte "las actuaciones" de Iñaki Urdangarín, condenado por la Audiencia de Palma a seis años de cárcel por el 'caso Nóos', pero "respeta" a la familia del condenado, contra el que, según ha recordado, todavía no hay sentencia firme, ya que está a la espera de lo que decida el Tribunal Supremo.

BILBAO, 11 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Alonso ha respondido, de esta forma, a la preguntas que se le han formulado sobre el hecho de que en Navidad se le viera en Vitoria en compañía de Urdangarín y las infantas Cristina y Elena de Borbón.

El líder de los populares vascos cree que no se equivocó al estar con ellos públicamente. "Yo conozco a los Urdangarín de siempre, porque soy de Vitoria. Es más, eran mis vecinos", ha apuntado, para señalar que entiende "las dificultades y problemas" por las que ahora pasan.

En este sentido, considera que tampoco se le puede tratar a Iñaki Urdangarín como a "un apestado" con el que no puedas "hablar ni tratar ni saludarte". "Yo creo que eso no es sensato. Y, más allá de sus problemas y de sus cuestiones, es una persona a la que yo respeto", ha añadido.

Tras recordar que el 'caso Nóos' no está todavía "cerrado", ha apuntado que no "comparte actuaciones que de ninguna manera pueden ser". "Pero tengo respeto a esa familia. No es que fuera una familia de mi cuerda política precisamente, y algunas dificultades tuvimos en el pasado, pero, más allá de eso, entiendo las dificultades que pasan. En Vitoria nos conocemos todos y nos saludamos", ha concluido.