Ruiz Espejo destaca la inversión de la Junta en el PFEA, "que vuelve a dar dignidad al campo malagueño"

11/01/2018 - 15:28

El PSOE reclama a Rajoy que incremente un cinco por ciento los fondos de este programa para fijar la población de los municipios

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha destacado que la inversión de la Junta de Andalucía a través del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) este año ofrece "justicia labora y vuelve a dar dignidad y estabilidad a las familias que viven del campo".

Junto al alcalde del municipio, Antonio Moreno Ferrer, ha explicado que la dotación total del PFEA para 2017 asciende a 220,6 millones de euros. Esta cantidad procede de la Administración central (152,14 millones), de la Junta (51,34 millones) y de las diputaciones provinciales (17,12 millones).

En este sentido, ha reclamado al Gobierno del PP que incremente en un cinco por ciento su participación en este programa "y no en el tres por ciento como ha previsto". "Es un programa fundamental para seguir fijando a la población al 80 por ciento de los municipios de la provincia, sobre todo en el ámbito rural", ha afirmado el socialista.

En concreto, para la provincia de Málaga vienen de la Junta de Andalucía 5,7 millones, de los que la comarca de la Axarquía recibirá 1.697.420 euros y la ciudad de Vélez-Málaga un total de 301.650 euros, unas cantidades que irán destinadas para la realización de inversiones como el arreglo de calles o la mejora de colegios.

"Esperamos desde el PSOE que el Gobierno este año, a la vista de que de nuevo no podrá aprobar sus presupuestos a tiempo, no retrase el inicio de las obras como ya ocurrió el pasado año. Esta fue su excusa aunque la realidad es que la paralización de estas obras viene dada por la falta de personal en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para coordinar administrativamente la puesta en marcha de los proyectos", ha dicho Ruiz Espejo.

Con más de 31.000 afiliados al régimen especial agrario en la provincia de Málaga, el PFEA "es fundamental para los municipios rurales y para los trabajadores ya que, a las personas beneficiadas, les ofrece un complemento a la renta correspondiente a los jornales trabajados durante las campañas agrícolas".

"Sin estas obras muchos de estos 31.000 trabajadores no pueden reunir los 35 jornales necesarios para cobrar el subsidio o renta agrario", ha precisado, al tiempo que ha recordado que "gracias al antiguo PER "no hemos perdido ningún municipio en Andalucía y se permite la igualdad real entre pueblos y ciudades".

El dirigente del PSOE ha indicado que los presupuestos de la Junta para 2018 también benefician a la Axarquía, comarca que cuenta en el sector agrícola y fundamentalmente en los cultivos subtropicales, viñedos y la ganadería con uno de sus grandes motores económicos, "con importantes partidas".

Una apuesta que, ha añadido, "se ve complementada por la inversión de otros 4,5 millones de euros para el desarrollo de su Estrategias de Desarrollo Local que ya han sido realizadas y que comenzarán a implementarse a los largo de 2018".

Por su parte, el alcalde socialista ha destacado que las obras del plan PFEA son "de vital importancia para Vélez-Málaga, para la comarca de la Axarquía y para el resto de la provincia". "Es una muestra más del compromiso de los socialistas para que estas familias puedan tener un complemento de renta y, gracias a esta colaboración de la Junta de Andalucía, cubrimos los objetivos de forma anual", ha detallado.

Para Moreno Ferrer, los fondos del antiguo PER han contribuido a mejorar los servicios que prestan los ayuntamientos de la comarca de la Axarquía. Por ello, en las temporadas en las que ese empleo en el campo se ve mermado, el complemento de renta que ofrece el PFEA "permite que donde antes no había trabajo, se pueda seguir contribuyendo a la actividad económica en la Axarquía por muy pequeño que sea el municipio a la vez que se mejoran las infraestructuras".