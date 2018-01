Alicia Koplowitz y el Museo de Arte de Houston, Premios al Coleccionismo

11/01/2018 - 18:36

La Fundación Arco, impulsada por Ifema, ha otorgado los Premios 'A' al Coleccionismo a Alicia Koplowitz - Omega Capital, collecció Per Amor a l'Art; Colección Ella Fontanals Cisneros, Colección Luis Paulo Montenegro, Colección Armando Gertrudes Martins y la Colección de Arte Latinoamericano The Museum of Fine Arts Houston; por reconocer el valor artístico de los fondos de coleccionistas e instituciones.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Según ha informado Feria de Madrid en un comunicado, el acto de entrega de los premios tendrá lugar en el Teatro Real el 20 de febrero, tras el que se celebrará una cena patrocinada por el Grupo Canalejas en la que se recaudarán fondos destinados a la adquisición de obras para la colección en 'ARCOmadrid'.

La Colección de Alicia Koplowitz, formada principalmente por obras desde el siglo XVI hasta el siglo XXI posee una amplia extensión temporal, "capaz de englobar el gusto tanto por los maestros antiguos como por las obras de artistas contemporáneos". En 2017 se ha mostrado la Colección por primera vez en dos exposiciones monográficas que han tenido lugar en el Museo Jacquemart-André de París y en el Museo de Bellas Artes de Bilbao.

La Collecció Per Amor a L'Art fue formada por Susana Lloret y José Luis Soler con la misión de sensibilizar y compartir en tres áreas: ayuda social, enfermedades raras y arte. Desde el inicio, Susana Lloret asume la dirección y pone en marcha la rehabilitación y transformación de la antigua fábrica Bombas Gens (Valencia).

La Colección Armando Gertrudes Martins tiene la intención de abrir en 2019 un Museo de Arte Contemporáneo en Lisboa ubicado en un antiguo palacio del siglo XVIII, adquirido hace unos 12 años y para el que tiene un proyecto de restauración aprobado por el Ayuntamiento de Lisboa.

Por su parte, la Colección Ella Fontanals Cisneros empezó a coleccionar arte a principios de la década de 1970, con un interés primario en obras de América Latina, centradas en la abstracción geométrica de América Latina; arte contemporáneo internacional y latinoamericano; vídeo contemporáneo; fotografía moderna y contemporánea.

La Colección Luis Paulo Montenegro cuenta con arte brasileño de postguerra y obras de los años 40-60 del siglo XX con artistas como Alexander Calder, Lygia Clark, Willem de Kooning, Wifredo Lam , Hélio Oiticica , Lygia Pape, Alfredo Volpio, Andy Warhol.

Por último, la Colección de Arte Latinoamericano, The Museum of Fine Arts Houston ha adquirido más de 700 obras de arte moderno y contemporáneo latinoamericano y latino, incluyendo la compra en 2007 de la Colección Adolpho Leirner de Constructivismo brasileño, una colección trascendental de cien obras de arte del Concretismo y Neo-concretismo de los años 50 y 60.