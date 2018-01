López de Uralde cree que el soberanismo catalán es "consciente" de que "la vía unilateral es un callejón sin salida"

12/01/2018 - 9:48

El diputado de Unidos Podemos considera que el PNV acordará con el PP los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018

BILBAO, 12 (EUROPA PRESS)

El coportavoz de Equo y diputado por Álava de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, ha defendido que las fuerzas soberanistas catalanas alcanzarán un acuerdo para poder gobernar, ya que son conscientes de que "la vía unilateral no ha funcionado y es un callejón sin salida".

En declaraciones a Onda Vasca, recogidas por Europa Press, López de Uralde ha advertido además que el PNV "nos tiene acostumbrados a que acaba pactando con el PP" y, por ello, cree que acordará los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018.

Tras lamentar que toda la actividad política de 2017 estuvo "condicionada" por el tema catalán, ha sostenido de que en los próximos meses se va a asistir a un "conflicto por la hegemonía de la derecha entre PP y Ciudadanos, con un PSOE que siempre apoya al Gobierno cuando le necesita".

En este sentido, ha considerado que a la formación liderada por Albert Rivera no le importa nada "desestabilizar" con el tema catalán, al igual que "vimos en el caso del Cupo vasco, si con ello consigue réditos electorales en el Estado".

"Nosotros en Cataluña defendemos una posición más compleja que la polarizada que defienden otros partidos y una salida mediante un referéndum pactado que es algo que, según las encuestas, parece que tiene un coste para nosotros", ha afirmado.

Así, ha advertido de que Ciudadanos va a condicionar las posiciones del PP "más hacia la derecha, sobre todo en el debate territorial donde Ciudadanos ha adoptado posiciones muy duras y probablemente la situación se tensione por esa lucha de la hegemonía de la derecha".

Por lo que respecta a Cataluña cree que las fuerzas soberanistas alcanzarán un acuerdo para poder gobernar "sea en la forma que sea", ya que "arriesgarse a una nueva cita electoral no les conviene".

"Pienso que la situación ha cambiado y el soberanismo es consciente de que la vía unilateral no ha funcionado y es un callejón sin salida", ha añadido.

Pese a todo, ha defendido que la cuestión territorial va a "seguir viva" porque es un "problema" y España "no tiene su articulación cerrada". "El reconocimiento como naciones de Cataluña y Euskadi es clave para nosotros. Lo de nacionalidades es un eufemismo que en su momento se hizo de manera oportunista", ha valorado.

Por otro lado, ha augurado "poca vida" a la comisión para el debate sobre el modelo territorial del Congreso ya que "son los de siempre diciendo lo de siempre y los partidos del 78 no quieren cambiar la Constitución".

Asimismo, ha criticado el discurso que mantiene el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y ha incidido que en lo que se refiere a Cataluña ha sido "el mismo que hubiera mantenido Susana Díaz".

"No hay diferencia significativa, y la esperanza que supuso de que con él el PSOE se movería a posiciones más cercanas a Unidos Podemos ha quedado diluida y la prueba es la salida de Pérez Tapias del PSOE", ha añadido.

Por otro lado, y cuestionado por los Presupuestos Generales del Estado para 2018, ha afirmado que el PNV "nos tiene acostumbrados a que acaba pactando con el PP".

"Lo hizo en 2017 y no hay ningún motivo por el que no vaya a hacerlo otra vez en 2018. Me gustaría que no fuera así pero creo que así será", ha concluido.