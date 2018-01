Forcadell expresa su máximo respeto y apoyo a las declaraciones de Forn, Sànchez y Cuixart

12/01/2018 - 10:15

Deja en manos de la próxima Mesa decidir sobre la investidura de Puigdemont

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha expresado este viernes su respeto por la renuncia a la vía unilateral verbalizada por el conseller de Interior cesado, Joaquim Forn, y los líderes soberanistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart ante el Tribunal Supremo: "Máximo respeto a lo que han dicho y todo el apoyo a lo que han dicho".

Así ha respondido al preguntársele en sendas entrevistas de Catalunya Ràdio y Rac1 recogidas por Europa Press por las declaraciones de Forn, Sànchez y Cuixart en la causa que investiga el proceso independentista y que los mantiene en prisión preventiva, una situación que cree injusta porque los considera hombres de paz: "Por lo que tenemos que enfadarnos es porque estén en prisión injustamente. Me da igual lo que hayan dicho".

Forcadell, que este jueves anunció que no repetirá como presidenta del Parlament y abogó por un sustituto sin causas judiciales abiertas, ha pedido "que vuelvan a casa los que están fuera y los que están en la cárcel", aunque no es optimista, en referencia a los miembros del Govern cesado que se encuentran en Bélgica.

Ha rechazado que su renuncia se deba a una desbandada del independentismo --llega después de que el conseller de Justicia cesado, Carles Mundó, renunciara a su escaño y a que Artur Mas dejara la Presidencia del PDeCAT-- y ha defendido que el proceso independentista es "una carrera de relevos y hay muchísima gente preparada" para sustituirla.

Ha reconocido que la han presionado para que repitiera, pero que la decisión la tomó "hace mucho tiempo" y que obedece tanto a motivos políticos como personales, ha dicho.

Forcadell ha rehusado valorar la propuesta de investidura telemática del candidato de JuntsxCat, Carles Puigedemont, y ha dejado la decisión en manos de la Mesa que se configure la semana que viene: "Yo no soy quién para decir qué tiene que hacer la próxima Mesa. Sería poco elegante".

Ha aseverado que el reglamento de la Cámara es interpretable sobre la cuestión y que desconoce cómo se solucionará la investidura, que "aún no se ha decidido".

"NO DIRÉ QUE DE ESTA AGUA NO BEBERÉ"

Preguntada por si aceptaría un cargo en el futuro Govern, ha defendido que concurrió a los comicios del 21 de diciembre para ocupar su escaño en nombre de ERC, por lo que "en principio" descarta ser consellera.

"Me presenté para ser diputada, pero no diré que de esta agua no beberé", y ha añadido que no le sorprendería que le ofrecieran una Conselleria.