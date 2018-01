PP no ve ético ni moral que la Junta "tergiverse" las listas de espera e insiste en que hay 15.000 pacientes fuera

12/01/2018 - 12:22

La presidenta del Grupo Parlamentario Popular, Ana Guarinos, ha declarado este viernes que no es ético ni moral que el Gobierno de Castilla-La Mancha "tergiverse" las listas de espera de la sanidad, donde ha insistido en que hay 15.000 pacientes sin contabilizar correspondientes a la cirugía menor.

En rueda de prensa, Guarinos ha adelantado que su formación llegará "hasta donde haya que llegar" para defender la dignidad de todos los ciudadanos de la región en materia de sanidad, y ha instado al Ejecutivo a que "deje de engañar y falsear" la realidad de las listas de espera.

Además, ha recalcado la necesidad de que el Gobierno autonómico, cuando haga sus comparaciones, compare las mismas cosas, ya que en 2015 sí estaban incluidos en las listas todos los pacientes de cirugía menor y ahora no "porque Page ha decidido sacarlos de las listas", ya que el resultado "es que no se han reducido las listas" en relación a la etapa del PP.

Ana Guarinos ha criticado que los pacientes no estén en las agendas y no se les dé ni un documento ni un volante "para que no quede constancia de lo que está sucediendo", lamentando que ante toda esta situación y los "días de crisis" que está viviendo la sanidad, su titular, Jesús Fernández, "está desaparecido".

A su juicio, Castilla-La Mancha está viviendo "la mayor crisis sanitaria" y mientras eso sucede, el responsable regional, Emiliano García-Page, "se maquillan las listas de espera", haciendo de todo ello una "burda mentira" para gobernar.