UPN lleva al TAN la "cesión del edificio Antzara de Mendillorri" que "el equipo de Asiron lo ha hecho sin documentos"

12/01/2018 - 12:29

UPN de Pamplona ha hecho público este viernes que ha presentado un recurso ante el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) para que "se aclare la cesión del espacio llamado Antzara de Mendillorri, que el equipo de Asiron lo ha hecho sin papeles, sin documentos, sin nada que lo avale".

PAMPLONA, 12 (EUROPA PRESS)

El portavoz regionalista en Pamplona, Enrique Maya, ha especificado en rueda de prensa que "ese edificio ha costado medio millón de euros y se ha cedido a quienes habían ocupado previamente el Palacio de Mendillorri". "Esta es una más de la forma de hacer del equipo de Asiron, cuyo eslogan es ocupa que algo queda", ha señalado para añadir que "tú ocupas y luego ya te darán algo para que puedas desarrollar esas actividades".

Por su parte, la concejala regionalista María Caballero ha insistido en que para UPN "es un hecho probado que el edificio dotacional de Mendillori está siendo ocupado sin ningún documento que acredite una cesión administrativa, no sabemos a que colectivos ni a que personas".

Desde UPN se ha criticado también la "falta de información" por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento. "Por un lado, el concejal actual de Participación Ciudadana, el señor Millera, nos ha dicho que se iban a recoger firmas de los ocupantes a título individual, otras veces que faltaban unos documentos, otras que se estaba por hacer un reglamento, incluso nos ha llegado a decir que faltan unos documentos de urbanismo referentes al fin de obra, y todo ello al final con nulas respuestas, no solo del equipo de Aranzadi que parece que son los que estaban gestionando el edificio, si no de todo el equipo de gobierno", ha explicado Caballero.

Además, Maya ha criticado que "Millera no da información pero sí dice que todavía están esperando los papeles del fin de obra, que todavía no estaba el fin de obra hecho y no había un documento que avalara las condiciones de ese edificio, este ya estaba siendo utilizado".

Incluso ha asegurado que "el alcalde Asiron acude a esa fiesta de inauguración en un edificio sin documentos que avalen no solo la cesión sino que la obra cumpla con las condiciones exigibles para poder ser utilizado".

"EDIFICIO DOTACIONAL"

María Caballero ha destacado que "es un edificio dotacional que se ha hecho para el uso y disfrute de todos los pamploneses, pero en el barrio de Mendillorri hay mucha gente que no puede acceder a ese edificio".

En este sentido ha explicado que "no sabe donde está la llave ni a quien se la tiene que pedir, ni quienes son los que lo tienen que gestionar" y hay gente que "no le apetece estar con las personas que lo están ocupando, que son colectivos muy afines al equipo de gobierno de Asiron y está muy politizado".

A este respecto, ha señalado que "lo más grave es que hay una actividad y una pasividad del Ayuntamiento con lo que ahí sucede". Por ello, ha explicado que "esta Navidad ha habido unos conciertos en ese edificio y ha habido un horario hasta la madrugada". "Los bares tienen que pedir permisos especiales para ampliar el horario y en Antzara no hace falta ningún permiso ni sabemos que aforo tiene, pero se puede hacer un concierto el 25 de diciembre de 18 horas a las 2 de la mañana", ha señalado.

Caballero ha comentado que en este concierto "hubo venta de alcohol y una actuación que requiere de un permiso especial al margen de otros". "Aquí nadie tiene la tutela, nadie es responsable, si alguien fuma de quién es la culpa, si alguien prende un cigarro y hay un incendio de quién es la culpa", ha cuestionado para criticar que "dicen que es autogestión pero no sabemos ni quién es el responsable de esta autogestión porque no sabemos quienes son los colectivos, porque está todo sin firmar".

Por último, el portavoz regionalista ha criticado que "no es una cuestión que solo afecte a este edificio, es una hoja de ruta, una forma de hacer, que unos ciudadanos concretos deciden como se usa un patrimonio público y luego el Ayuntamiento va armando el expediente para ver en que acaba". "Esto es un chanchullo, pufo, regalar el patrimonio municipal a los amigos, y estamos hartos de esta forma de hacer y de que nos quieran engañar", ha añadido.

Por ello, Maya ha responsabilizado "al alcalde Asiron, que es el responsable de que el patrimonio municipal se gestione bien". "Vamos a sentarnos a hablar de cómo se gestiona y cada uno defenderá un modelo, pero dentro de los modelos que se haga bien, no que sea este descontrol absoluto de la gestión del patrimonio municipal", ha señalado.