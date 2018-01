Ecologistas lamentan que la Junta "obstruya deliberadamente" la participación ciudadana en el parque de Grazalema

12/01/2018 - 12:39

Enlaces relacionados ED Madrid oferta cursos preuniversitarios de introducción al mundo del diseño (11/01)

Ecologistas en Acción ha lamentado que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio "obstruya deliberadamente" la participación ciudadana en el Parque Natural Sierra de Grazalema tras haber quedado "paralizada" la Junta Rectora del referido parque.

CÁDIZ, 12 (EUROPA PRESS)

Según informa la agrupación ecologista en una nota, con este "bloqueo" a la Junta Rectora, los responsables de la Consejería "pretenden impedir que se aborden temas de gran trascendencia en este espacio protegido".

En este sentido, desde Ecologistas en Acción han recordado que la Junta Rectora es un órgano de participación social en la gestión del parque natural y que, según su Reglamento de Régimen Interior, debe reunirse en sesión ordinaria como mínimo tres veces al año. En concreto, "en los últimos seis años se ha reunido seis veces, dos en 2013, dos en 2014, una en 2015 y una en 2016, mientras que en 2017 no se ha reunido ni una sola vez", han detallado.

Para los ecologistas, además de "los reiterados incumplimientos" de los plazos para celebrar las sesiones de este órgano de participación social, los sucesivos presidentes vienen poniendo "todo tipo de trabas" para incluir puntos en el orden del día a propuesta de sus miembros, "no responden" a los ruegos y preguntas y cuando se adopta algún acuerdo no compartido por los responsables de la Consejería, "sencillamente no se cumple".

Continuando esa línea, la agrupación ecologista señala que "parte de la culpa de esta parálisis se debe a la pugna política por ocupar la presidencia".

"Este es el único parque natural de la provincia que siempre ha tenido como presidente un cargo político del PSOE, así que cuando culminó el mandato de Alfonso Moscoso, alcalde de Villaluenga, hace más de un año, la Junta propuso a María Cózar, exdiputada del PSOE, pero en la Junta Rectora la alcaldesa de El Bosque propuso también al exalcalde de esta localidad, Antonio Ramírez, y al parecer a estas alturas no hay decisión al respecto y la Junta Rectora sigue descabezada", han censurado.

Ante esta situación, Ecologistas en Acción se ha dirigido al consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, para solicitar que se adopten las medidas oportunas para que se "garanticen" los derechos de los miembros de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema, convocándose de inmediato dicha Junta Rectora, y se garantice la celebración de las sesiones estipuladas reglamentariamente.

Asimismo, desde Ecologistas en Acción han advertido al consejero de que "si no se nos contesta de forma inmediata a las decenas de ruegos y preguntas y solicitudes de información presentadas, se formalizarán las correspondientes denuncias ante el Defensor del Pueblo y el Consejo de Transparencia de Andalucía".