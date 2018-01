Podemos estudia emprender acciones legales por la "absoluta improvisación y el caos absoluto" en Archidona

La senadora de Podemos Andalucía, Maribel Mora, ha avanzado este viernes que su partido está estudiando emprender acciones legales por la "absoluta improvisación y el caos absoluto" del Ministerio del Interior y su titular, Juan Ignacio Zoido, en la cárcel de Archidona (Málaga), usada hasta el pasado miércoles como centro de internamiento de unos 500 inmigrantes que llegaron a las costas españolas en patera en el mes de noviembre.

En rueda de prensa, Mora ha explicado que Podemos está intentando recopilar toda la máxima información posible de lo que ha ocurrido en el mencionado centro y que está dispuesto a iniciar todas las acciones legales "que veamos oportunas para que respondan por todas las barbaridades que han pasado" en la cárcel de Archidona donde, según ha recalcado, se han producido "incumplimientos continuados de la Ley de Extranjería y del reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)".

La senadora andaluza ha hecho este anuncio un día después de visitar el centro penitenciario malagueño junto a la coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, y el eurodiputado Miguel Urbán, donde han constatado "los restos del desastre".

Mora, que ha explicado que ha pedido visitar el centro de Archidona desde la llegada de los inmigrantes pero que Interior le ha denegado el permiso reiteradamente, ha criticado la "falta de transparencia absoluta" por parte del departamento que capitanea Zoido, que "no da ninguna explicación de lo que ha ocurrido allí durante el último mes y medio".

"Ha habido altercados, el uso de fuerza por parte de los antidisturbios, miles de denuncias de deficiencias por parte de colectivos sociales y políticos, menores internados e incluso la muerte de una persona, y ni ese día Zoido se dignó a dar ninguna explicación pública", ha abundado la representante del partido morado.

Podemos denuncia "una falta de transparencia absoluta y oscurantismo" por parte del Ministerio del Interior que, a su juicio, "pretende ocultar algo a los representantes públicos y que no podamos ser testigos de su mala gestión", al impedirle la entrada al centro hasta este jueves, cuando ya estaba vacío.

Creen que Zoido empezó a dispersar a los inmigrantes un día antes de su visita este jueves "para dispersar a los testigos" de la muerte de Mohamed Bouderbala. "Así consigue quitar de en medio a posibles testigos y dificultar la investigación", ha sostenido antes de advertir de que tras el trasladado de estas personas "no sé sabe en qué centros están" quienes pudieran saber algo sobre esa muerte porque estaban en contacto con el Bouderbala.

Así las cosas, ha insistido en que la decisión de internar a los inmigrantes en una cárcel que además no estaba ni inaugurada es "absolutamente escandalosa" porque además, a su juicio, "había otras alternativas". Ha concretado que la cárcel de Archidona "no había agua potable, ni calefacción y no se les dio ropa hasta los 12 días, había menores con la ropa que traía de la patera", y los internos "también se quejaban de falta de comida y agua caliente".

Entre las denuncias de Podemos, Mora ha rechazado que se hayan hecho cargo de estas personas policías antidisturbios que "no están preparados para la atención a migrantes"; que sólo hubiera dos intérpretes para 500 personas; que no se gestionaran ni las quejas ni las reclamaciones de estas personas, "algo a lo que obliga el reglamento de los CIE"; e igualmente han incidido en la deficiencia en la atención sanitaria de estos inmigrantes.

Asimismo, la senadora ha relatado que entre los inmigrantes encerrados había menores y que ahora "han sido trasladados a otros CIEs", después de que Interior les haya "dispersado" a los centros de Algeciras, Tarifa, Madrid y Barcelona.

DOS MOTINES GRAVES

La senadora de Podemos ha explicado que durante su última visita --también estuvo en el centro con la comisión de Interior a principios de diciembre-- han conocido que se produjeron dos motines graves en Archidona, uno el día 13 y otro el 28, antes de que se produjera la muerte de Mohamed Bouderbala, y que ocurrieron a cuenta de "la deportación de migrantes a Argelia".

Igualmente, los representantes del partido morado han constatado que en el centro había "cristales rotos, restos de sangre bastante escandalosa en el techo, en las paredes, en los cristales o en el recorrido que va hacia las celdas". "Allí ha habido violencia y una situación bastante dramática, y ha debido ser de manera continuada", ha apostillado.

Mora ha indicado que tras los motines se decidió aislar a los internos de varios módulos y que esta fue una medida "ilegal, una barbaridad, una falta de previsión y un incumplimiento continuado de la Ley de Extranjería y del reglamento de los CIEs", más cuando "se les abandonó durante 18 horas sin llevarles ni comida ni agua" durante ese aislamiento.

"Es vergonzoso y aberrante cómo se ha tratado a estos inmigrantes encerrados de manera indigna e ilegal en una cárcel", ha proseguido la portavoz de Podemos, quien ha insistido en que en el día a día del funcionamiento del centro "la improvisación y la vulneración de los derechos humanos ha sido absoluta".

Así, el partido de Teresa Rodríguez ve como responsable directo de esta situación al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, "que tiene esta ocurrencia nefasta y un desprecio por los derechos humanos; y coloca a Andalucía como un banco de pruebas de un experimento absolutamente loco y peligrosísimo".

Podemos cree que hay que abrir una investigación de lo sucedido, a la par que ha presentado numerosas iniciativas en el Congreso y en el Senado, las imágenes de vídeo de lo que ocurrió en los motines y la comparecencia urgente de Zoido para pedir explicaciones.

"Estamos dispuestos, tras recabar toda la información posible y pedir responsabilidades política, iniciar las acciones legales que veamos oportunas para que respondan por todas las barbaridades que han pasado", ha agregado Maribel Mora.

LA "PASIVIDAD" DE LA JUNTA

Del mismo modo, la senadora ha criticado que el Gobierno andaluz "no ha tenido ningún papel activo" en todo este asunto pues "se han solucionado cosas a golpe de denuncia política y social" ya que "gracias a la denuncia de los colectivos sociales ha sido cuando la Junta y el Ministerio han ido reaccionado respecto a los menores, por ejemplo".

"La actitud de la Junta ha sido bastante pasiva", ha sostenido Mora, quien ha considerado que el Ejecutivo de Susana Díaz debería haber tenido una actitud "contundente" para que terminara esta situación y para que no vuelva a ocurrir nada parecido.